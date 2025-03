Bandas Tropykália e Magníficos realizam noite de forró no Carnaval

Foto: Banda Tropykália/Divulgação Banda Forrozão Tropykália é uma das atrações do Carnaval de Fortaleza 2025

"Mas não vê que o amor não se esconde/ Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe/ Não se foge, não se pode negar o amor/ Só entregar-se a esse planeta de cores" — um clássico do forró das antigas, impossível de não ler no ritmo da música. Este é um dos sucessos que preencherão a noite do Carnaval de Fortaleza no Aterrinho da Praia de Iracema na segunda-feira, 3.

A programação do polo carnavalesco inicia às 17 horas com DJ Lolost. Em seguida, às 18 horas Vanessa A Cantora sobe ao palco, trazendo os mais variados sucessos do forró e de hits do Carnaval. Logo depois, às 20 horas, a banda Tropykália dá continuidade a festa e, fechando a folia, Magníficos se apresenta no Aterrinho às 22 horas.

Como você, leitor, pode ter reparado, a noite terá foco no forró, mas isso não é uma surpresa. As programações carnavalescas no Ceará costumam sempre trazer uma mistura de ritmos, sendo o forró um gênero já garantido. Em Aquiraz, por exemplo, a folia terá Taty Girl entre suas atrações.

Em Fortaleza, a abertura do primeiro fim de semana do Ciclo Carnavalesco 2025 teve Solange Almeida agitando o público na Praça do Polo do Conjunto Ceará. Em 2024, a cantora se apresentou no Aterrinho em uma das noites de Carnaval.

Para Carlinhos Gabriel, um dos vocalista da banda Tropykália, o ritmo dançante tem tudo a ver com Carnaval — festa que define como "sinônimo de alegria e folia". "Essa mistura de ritmos torna o Carnaval muito mais animado. Para nós, é uma honra poder levar nossa música e alegria para a folia", arremata.

Por falar em mistura de ritmos, o Carnaval de Fortaleza este ano parece ter apostado em se conectar com todos os públicos ao escolher as atrações do polo da Praia de Iracema. Neste sábado, 1º, o Aterrinho tem como principais nomes Nação Zumbi e Ednardo — o homenageado do ciclo de 2025.

No domingo, 2, Don L e Xamã são os destaques da noite de folia. No último dia de festa do polo, terça-feira, 4, a expectativa está com a cantora Gaby Amarantos e apresentação da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Voltando para o dia do forró, o interpréte da música "Planeta de Cores", que abre este texto, juntamente com Klebia Camargo, está animado para o show, afirmando ser "sempre muito especial fazer show em Fortaleza". "Vai ser a nossa primeira vez no Carnaval dessa cidade linda. A expectativa é a melhor possível, vai ser outro show para ficar na história", declara o cantor.

Para o repertório, os foliões das areias da Praia de Iracema podem esperar músicas "alegres", compartilha Klebia. Além da música citada anteriormente neste texto, "Você Fugiu de Mim" é outro sucesso da banda que estará no setlist de segunda-feira e que, segundo a artista, são duas faixas que não podem faltar na apresentação.

"O show da Tropykália, apesar de ser uma banda com DNA romântico, é um show super 'pra cima'. E no Carnaval aumentamos essa intensidade ainda mais. Incluímos várias músicas eternizadas no Carnaval, sucessos atuais, mas claro, a base do show é o nosso forró que é a nossa essência, nossa identidade", sustenta a cantora.

Praia de Iracema

Quando : segunda-feira, 3

: segunda-feira, 3 Onde : Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar 1022 - Praia de Iracema)

: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar 1022 - Praia de Iracema) Atrações : 17 horas - DJ Lolost

: 17 horas - DJ Lolost 18 horas - Vanessa A Cantora

20 horas - Tropykália

22 horas - Magníficos



Destaques da programação de Carnaval

Benfica (Praça João Gentil)

13 horas - Juliana Eva e Erva Doce Jam

14h30min - Lavandas

16 horas - Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal

17h30min - Caravana Cultural

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de, Praça Pelotas, s/n)