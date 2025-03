Com Jonathan Ferr e Adelson Viana, Guaramiranga recebe Festival de Jazz&Blues

Foto: FÁBIO LIMA Fausto Nilo é presença confirmada na programação do festival

Acontece em Guaramiranga mais uma edição do Festival Jazz & Blues, que este ano chega à 26ª edição. O evento transforma a cidade em um verdadeiro palco ao ar livre, onde a música se mistura com o clima ameno e a paisagem deslumbrante da Serra de Baturité. A programação inclui shows, bate-papos com atrações, oficinas, seminários e ações ambientais.

Entre as 17 atrações musicais desta edição, serão homenageados a flautista Léa Freire, o acordeonista Adelson Viana, o compositor Maurício Einhorn e o músico e arquiteto cearense Fausto Nilo. A programação, que iniciou na última sexta-feira, 28, segue até terça-feira, 4, em Guaramiranga, e no domingo, 2, também em Fortaleza.

Neste sábado, 1º, as cantoras Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues apresentam o show inédito "Elas, o Ceará e o Jazz". Raara conta que o festival é uma oportunidade de celebrar, com o público, as conquistas que cada artista batalhou para materializar.

"Eu acredito no jazz como uma linguagem, um modo de dizer tudo no mundo. E, como toda linguagem, ela é expressa por cada um e acessada de maneiras únicas. Sigo insistindo que o jazz e o blues carregam o que há no coração de cada pessoa", aponta a artista.

A artista reflete sobre o impacto que o evento causa nas novas gerações. Para ela, esse encontro com artistas de outras localidades e nacionalidades tornará a experiência enriquecedora. "Para mim, enquanto cantora, será uma oportunidade de estar próxima de artistas que eu já admiro e de assistir de perto aos seus projetos. Música é troca e celebração".

Ainda no sábado, o contrabaixista Jorge Helder apresenta o show "Samba e Amor - Homenagem a Chico Buarque", ao lado dos cantores Filó Machado e Vanessa Moreno e dos instrumentistas Thiago Almeida, Stenio Gonçalves e Michael da Silva.

Em entrevista ao O POVO CBN, Adelson Viana, um dos homenageados desta edição, conta que percorreu muitos caminhos na música, começando com a sanfona, acordeon e o piano, o que moldou sua trajetória ao longo de 35 anos de carreira.

Ele explica que no Festival Jazz & Blues apresentará o show "Afinidades", ao lado de Cristóvão Bastos e Cainã Cavalcante. "Nesse show, vamos apresentar músicas para que as pessoas possam ouvir e se deliciar. Esse é o nosso papel: levar melodias e coisas boas para as pessoas", afirma.

O artista também destaca a diversidade do evento, que agrega outros gêneros musicais, como o forró. "O forró é uma música para dançar e se divertir. Existe a música para a contemplação, para ouvir, como é o caso desse espetáculo 'Afinidades'. Vamos fazer músicas para as pessoas ouvirem e viajarem num clima de festival muito bem cuidado. Com certeza, quem estiver lá será premiado com nosso show e com vários outros. Uma opção diferente neste C arnaval".

O cearense se apresentará em Guaramiranga neste sábado, 1º, e em Fortaleza, no Museu da Imagem e do Som (MIS), no domingo, 2.

A diretora do festival, Maria Amélia Mamede, conta que a cada ano em que o evento é realizado é visto o estímulo que a programação oferece aos jovens instrumentistas. E, por ser o festival mais longevo do Brasil dedicado ao jazz e ao blues, isso se tornou uma resistência.

"O Brasil não é só música sertaneja e funk. Acho que o Festival Jazz & Blues desempenha o papel de mostrar que existem outras possibilidades, de incentivar as pessoas a lutarem pelos seus sonhos. Acredito que esse seja o papel fundamental do festival e de outros que surgiram também".

Para a diretora, o público que sobe a serra nessa época de Carnaval busca tranquilidade e festas mais tradicionais. Isso faz com que o festival contribua para a formação de plateia.

"No início do festival, víamos pessoas muito apaixonadas pelos estilos musicais, como o jazz e o blues instrumentais. Hoje, percebemos que o público é bem diversificado, com pessoas que nunca assistiram a um show de jazz e, ao fim, todos saem maravilhados com o que viram".

Sons Cariocas em Guaramiranga

Com um estilo inconfundível de urban jazz, com sonoridade futurista e uma mistura de neo soul, hip hop e jazz fusion, o carioca Jonathan Ferr apresenta o show "Especial Djavan" na segunda-feira, 3.

O pianista se interessou pela música aos nove anos, quando seu pai comprou um teclado de brinquedo para ele e seus irmãos.

"Ali comecei minha jornada no instrumento, comecei a gostar e a aprender de forma autodidata. Tocar algumas canções que eu via. E ali percebi que eu tinha talento", conta.

Foi apresentado ao jazz aos 18 anos, por meio de um professor de música, com o álbum "Love Supreme", do saxofonista e compositor John Coltrane.

"Esse álbum mudou a minha vida, transformou a minha escuta e me fez querer ser jazzista. Foi ele que modificou tudo o que eu até então estava acostumado a ouvir, apenas canções. Depois, fui apresentado a uma música totalmente disruptiva, cheia de nuances e possibilidades".

Ele conta que em Guaramiranga fará uma homenagem a Djavan, que, para ele, é uma referência da música brasileira.

"Ele é um artista que me cativa muito, que admiro e que também modificou a minha música. É uma grande referência brasileira, contemporânea e inovadora para mim. Então, subir nesse palco para homenagear esse grande astro será de uma maneira especial. Vai ser um novo show de Djavan, com as inovações que gosto de usar, com urban jazz, as tecnologias que aprecio, fazendo essa grande homenagem nesse palco".

E a noite será encerrada com o cearense Fausto Nilo apresentando o show "Além desse futuro", acompanhado por Alex Ramon (violão e guitarra), Tito Freitas (piano) e os amigos Jorge Helder (baixo acústico) e Mingo Araújo (percussão). Antes de sua apresentação, o artista será homenageado no palco do festival.

Seminários

O Festival Jazz e Blues de Guaramiranga é uma celebração não só da música, mas também da cultura e, como parte da programação, o evento apresenta o projeto "Música é para a Vida" com apresentações de alunos e professores, além de dois seminários na sede da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga.

No sábado, 1º, o tema será "A música no Ceará: desafios e perspectivas", com a participação de Maria Amélia Mamede, Dalwton Moura e Amaudson Ximenes. No domingo, 2, o assunto será "Festivais de Música: um patrimônio cultural".





Atrações do festival

Sábado, 1º

Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues com o show "Elas, o Ceará e o Jazz"; Léa Freire; Jorge Helder; Adelson Viana, Cristóvão Bastos e Cainã Cavalcante com o show "Afinidades"

Domingo, 2

Caike Falcão; Claudete King e Bruno Marques Band; Maurício Einhorn Quarteto; e Marcos Lessa com "Saudades do Brasil - Marcos Lessa canta Elis Regina"

Segunda-feira, 3

André Mehmari; Yudith Rojas e Niccole Meza; Jonathan Ferr com o show "Especial Djavan"; e Fausto Nilo

26º Festival Jazz & Blues

Quando: até terça-feira, 4

até terça-feira, 4 Acesso gratuito

Instagram: @festivaljazzeblues