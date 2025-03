Ney Matogrosso faz homenagem a Ednardo durante o Carnaval de Recife

Foto: Wagner Ramos/PCR/divulgação Show de Ney Matogrosso foi realizado em Recife

Homenageado no Carnaval de Fortaleza em 2025, o cantor Ednardo também foi reverenciado na abertura da festividade no Recife. A canção "Pavão Mysteriozo", clássico do cearense já gravado por Belchior (1946 - 2017) e Amelinha, foi interpretada no palco do Marco Zero na quinta-feira, 27.

A voz de Ney Matogrosso alçou a letra para milhares de espectadores presentes. Vestido com traje dourado coberto por pedrarias, o carioca entoou a música com performance expansiva, mas firme. "Eles são muitos, mas não sabem voar", bradou em coro com o público.

A composição integra o repertório do show "Bloco Na Rua", que passou pela capital cearense em dezembro. Também marcam a setlist sucessos como "Homem Com H" e regravações de Sérgio Sampaio, Rita Lee e Itamar Assumpção. Na plateia, o estudante Cristiano Mateus, 18 anos, tentou chamar a atenção do artista com a reconhecida maquiagem de "Secos & Molhados". O jovem, acompanhado por colegas, confirmou que o espetáculo oferecido por Ney em quase duas horas - com voz intacta e sem pausas - conseguiu agradar diferentes gerações.

O momento fez parte da largada oficial da festa carnavalesca na capital pernambucana. O evento começou com apresentação do Tumaraca, projeto que reúne 13 nações de maracatu com o tema "O Futuro É Ancestral". Chico César, intérprete de "Mama África", foi um dos convidados ao lado do Balé Bacnaré.

Em sequência, Elba Ramalho e Marron Brasileiro, dois dos homenageados desta edição, relembraram hits do frevo pernambucano. A noite foi finalizada com a animação contagiante dos fãs de Raphaella Santos, uma das divas do brega.

Já na sexta-feira, 28, foi a vez dos shows d'O Grande Encontro, João Gomes e Priscila Senna. Para este sábado, 1º, estão previstas atrações como Gloria Groove e Pablo Vittar no palco principal do Marco Zero. A programação ainda conta com outros 49 polos e 3 mil atrações, pensadas para receber mais de 3 milhões de foliões.

"A gente deixa uma mensagem de muita alegria, convida todo mundo a vir brincar, a gente sabe que além da festa tem uma movimentação muito expressiva, principalmente dos empregos que gera, são mais de 50 mil postos de trabalho", expressou o prefeito João Campos (PSB) durante coletiva de imprensa. "É um Carnaval que acolhe.

Quando a gente afirma nossa tradição, com a cultura popular, com o frevo, com as nossas linguagens, é muito importante. Eu sempre destaco isso porque fico feliz de ver como qualquer grande artista brasileiro quer estar no Carnaval do Recife", complementou.

A repórter Lara Montezuma viajou a convite da Prefeitura do Recife.