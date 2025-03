Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 2 de março (02/03)

Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro por Melhor Atriz em Filme de Drama

Não poderia faltar uma festa para este domingo, 2, dia de Carnaval e Oscar, com concorrentes brasileiros. O "Bailinho das Luzes", promovido pelo The Lights, traz uma programação que prevê um concurso de melhor fantasia de Fernanda Torres e exibição das categorias que a atriz e o filme "Ainda Estou Aqui" estão concorrendo.

Quando: domingo, 2 de março

domingo, 2 de março Onde: The Lights (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

The Lights (Av. da Universidade, 2322 - Benfica) Entrada gratuita até às 23h30MIN.

Infor: @thelightsbar

Transmissão do Oscar

O Brasil está de olho na premiação do Oscar 2025, que terá participação de Fernanda Torres na categoria "Melhor Atriz" e "Ainda Estou Aqui" em "Melhor Filme" e "Melhor Filme Internacional". Em Fortaleza, o Bulls Beer House irá transmitir a cerimônia nas unidades.

Quando: domingo, 2, às 19 horas

domingo, 2, às 19 horas Onde: Bulls Beer House Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota) | Bulls Beer House Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800)

Bulls Beer House Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota) | Bulls Beer House Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) Mais informações: @bullsbeerhouse





"Ainda Estou Aqui"

Ainda não assistiu ao filme "Ainda Estou Aqui"? Tem uma oportunidade para prestigiar o longa de Walter Salles antes da cerimônia do Oscar 2025, que acontece na noite deste domingo, 2, no Cinema do Dragão. Às 16h40min, uma sessão será exibida com preços acessíveis para o público.

Quando: domingo, 2, às 16h40min

domingo, 2, às 16h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)





Passeio Público

Domingo de Carnaval, 2, é dia do tradicional Carnaval Infantil do Passeio Público, parte da programação oficial da folia de Fortaleza. O evento inicia às 9 horas, com a banda Pacote de Biscoito. Às 10h40min, o grupo Doidice que Dá segue agitando as crianças e seus responsáveis.

Quando: domingo, 2, às 9 horas

domingo, 2, às 9 horas Onde: Passeio Público | Praça dos Mártires (Centro)

Passeio Público | Praça dos Mártires (Centro) Gratuito





Pokémon no Cocó

Ainda dá tempo de aproveitar o "Go Tour: Unova - Global", neste domingo, 2, evento que celebra regiões originais da série Pokémon. O território escolhido para a aventura de 2025 foi Unova. O Parque do Cocó, em Fortaleza, é o lugar que recebe a programação presencial, que acontece das 10h às 19 horas.

Quando: domingo, 2, das 10h às 19 horas

domingo, 2, das 10h às 19 horas Onde: Parque do Cocó (av. Padre Antônio tomás, s/n - Cocó)

Parque do Cocó (av. Padre Antônio tomás, s/n - Cocó) Gratuito