Estabelecimentos dedicam programação para o samba; confira roteiro

Foto: Divulgação Theresa Rachel é uma das novas vozes do samba cearense

O Carnaval já passou, mas a festa e a alegria não podem desaparecer. O axé, agora, pode dar lugar a outro tipo de música tão conhecido pelo brasileiro - e pelo fortalezense também: o samba. Na capital cearense, são diversos os bares e restaurantes que realizam programações voltadas ao gênero musical.

Com diferentes propostas, esses espaços têm em comum a estima pelo samba. Se falamos de lugares, podemos citar também de artistas da cena, como as cantoras Theresa Rachel e Marina Cavalncante, que inauguram projeto de samba da cervejaria Turatti. A seguir, você confere alguns dos estabelecimentos de Fortaleza que exaltam o gênero.

Teresa & Jorge

Garantindo ser "a esquina mais carioca de Fortaleza", o tradicional Teresa & Jorge é conhecido por oferecer programação voltada ao samba. Com mesas dispostas no estabelecimento, são comuns as rodas de música tomarem conta dos clientes e do espaço. Há também a Casa Teresa & Jorge, mais uma opção do empreendimento para quem deseja se aventurar no gênero.

Funcionamento : Teresa & Jorge - de quarta-feira a domingo, a partir das 10 horas; Casa Teresa & Jorge - sexta-feira e sábado, das 19 horas à 1 hora; domingo, de 17h às 21 horas.

: Teresa & Jorge - de quarta-feira a domingo, a partir das 10 horas; Casa Teresa & Jorge - sexta-feira e sábado, das 19 horas à 1 hora; domingo, de 17h às 21 horas. Onde : Teresa & Jorge (rua João Cordeiro, 540 - Centro) e Casa Teresa & Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)

: Teresa & Jorge (rua João Cordeiro, 540 - Centro) e Casa Teresa & Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema) Instagram: @casateresaejorge e @teresaejorge



Esquina Brasil /Nega Teresa

Inaugurado em abril de 2024, o restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa se propõe à brasilidade não apenas em seu nome, mas também na culinária e, claro, na programação musical. No espaço, o samba acontece aos sábados, mas também há apresentações aos domingos. Pelo restaurante já passaram nomes como o Grupo Academia, Grupo Esquina Brasil, Theresa Rachel, Samba Premium e Samba Vadio.

Funcionamento : de terça-feira a quinta-feira, das 11h às 15 horas e das 17 horas à meia-noite; sexta-feira, das 17h às 4 horas; sábado, das 12h às 4 horas; domingo, das 12 horas à meia-noite

: de terça-feira a quinta-feira, das 11h às 15 horas e das 17 horas à meia-noite; sexta-feira, das 17h às 4 horas; sábado, das 12h às 4 horas; domingo, das 12 horas à meia-noite Onde : Avenida Antonio Sales, 3177 - Dionísio Torres

: Avenida Antonio Sales, 3177 - Dionísio Torres Couvert : preços variados

: preços variados Instagram: @esquinabrasilfortaleza

Riô Fortaleza

Localizado no bairro Meireles, o gastrobar Riô Fortaleza tem ambientação inspirada nas casas de samba cariocas. O espaço promove programações de samba e pagode geralmente nas tardes de sábado, com mesas de samba 360º, mas há fins de semana em que a dinâmica é alterada. É cobrado couvert de R$ 20 por pessoa.

Funcionamento : quarta-feira e quinta-feira, das 17 horas à meia-noite; sexta-feira, das 17h à 1 hora, sábado, de 12h à 1 hora; domingo, das 12h às 22 horas

: quarta-feira e quinta-feira, das 17 horas à meia-noite; sexta-feira, das 17h à 1 hora, sábado, de 12h à 1 hora; domingo, das 12h às 22 horas Onde : Rua Frei Mansueto, 662 - Meireles

: Rua Frei Mansueto, 662 - Meireles Couvert : R$ 20

: R$ 20 Instagram: @riofortaleza





Boteco da Vila

No Boteco da Vila o samba está em peso. A casa, localizada no bairro Aldeota, oferece a programação musical em todos os sábados, a partir das 16h30min, com o grupo Tô Xegando. Há também samba nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, com o grupo Maravilha. Nas quintas-feiras, Léo Pagode comanda a programação musical com repertório voltado ao pagode e ao samba.

Funcionamento : quinta-feira e sexta-feira, das 17h à meia-noite; e sábados, das 17h à meia-noite

: quinta-feira e sexta-feira, das 17h à meia-noite; e sábados, das 17h à meia-noite Onde : Rua Pereira Filgueiras, 1111 - Aldeota

: Rua Pereira Filgueiras, 1111 - Aldeota Couvert : R$ 13 (quinta-feira), R$ 15 (sexta-feira) e R$ 18 (sábado)

: R$ 13 (quinta-feira), R$ 15 (sexta-feira) e R$ 18 (sábado) Instagram: @botecodavilafortal

Turatti

Tem estreia neste fim de semana. No sábado, 8, a Cervejaria Turatti da Unidade Varjota inaugura o projeto "Sambô", iniciativa semanal que combina gastronomia com música ao vivo. O lançamento ocorre no Dia Internacional da Mulher. Por isso, as clientes terão o primeiro chope rosa como cortesia. A programação musical começa às 13 horas, com Marina Cavalcante. Na sequência, às 15 horas, Theresa Rachel sobe ao palco da Turatti. O Sambô será realizado sempre aos sábados.

Funcionamento: de domingo a quinta-feira, das 11h à meia-noite; sexta-feira e sábado, das 11 horas à 1 hora

de domingo a quinta-feira, das 11h à meia-noite; sexta-feira e sábado, das 11 horas à 1 hora Onde: Rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota

Rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota Couvert: R$ 15

R$ 15 Instagram: @cervejariaturatti





Boteco Sul

Na Messejana, o dia de samba no Boteco Sul é o sábado, com três atrações musicais. Sempre a partir das 22h30min, a banda Além da Razão leva ao público repertório eclético, passeando por diversos artistas e também com músicas autorais. São tocados sambas antigos de Arlindo, Zeca Pagodinho e Alcione, por exemplo, além de sambas atuais de Belo, Ferrugem e Thiaguinho. O grupo também mistura músicas de sucesso e coloca em formato de pagode, retrabalhando artistas como Roupa Nova, Gusttavo Lima e Bruno & Marrone.

Funcionamento : de domingo a quinta-feira, das 11h à meia-noite; e sexta-feira e sábado, das 11h às 3 horas

: de domingo a quinta-feira, das 11h à meia-noite; e sexta-feira e sábado, das 11h às 3 horas Onde : Avenida Frei Cirilo, 3879 - Messejana

: Avenida Frei Cirilo, 3879 - Messejana Couvert : R$ 10

: R$ 10 Instagram: @botecosulmessejana