Entre o café e o almoço: conheça 4 novos brunchs em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Brunch do café Aconchego é opção em Fortaleza

Uma refeição entre o café da manhã e o almoço, essa é a definição de brunch. Ideal para quem acorda tarde, o termo surgiu em 1895 na coluna do britânico Guy Beringer para o jornal Hunter's Weekly. "A palavra brunch é uma corruptela de café da manhã e almoço", diz o texto original disponível para leitura em domínio público.

O termo deriva da mecla das palavras originais do inglês "breakfast" (café da manhã, em tradução livre para o português) com "lunch" (almoço, também em tradução livre para o português). Originalmente, conforme detalha o escrito de Guy, os pratos do brunch combinavam "o chá ou café, marmelada e características afins da primeira instituição com os atributos mais sólidos da última" - além de sempre incluir peixe ou um ou dois pratos de carne.

Com o tempo, o conceito foi mudando, tendo maior presença de ovos mexidos, waffles, bacon e torradas, mas a fartura permanece como marca registrada do brunch. Para a chef Karol Teodoro, do restaurante e café Aconchego, o brunch é "uma refeição com muita liberdade e flexibidade: de horário, menu e lugar". "Une uma diversidade de comidas e bebidas muito gostosas! Normalmente está associada a momentos especiais e muita fartura, comida pra compartilhar", afirma ela, também fundadora e proprietária do estabelecimento, que serve a refeição com toques cearenses no cardápio.

O serviço virou tendência no Brasil nos últimos anos, se adaptando a realidade e estendendo-se até o café da tarde, segundo observa a chef pâtisserie Alessandra Félix.

A dona da confeitaria Alê Félix Patisserie acredita que o brunch foi abraçado pelos brasileiros por sua praticidade. "Muita gente tem os horários de trabalho mais maleáveis, então, ou almoça um pouco mais cedo ou acorda um pouco mais tarde e aí nem quer almoçar ainda", explica a chef, que serve no cardápio pratos com toques de brasilidade usando de técnicas e referências da confeitaria francesa, como croissants recheados e pães especiais.

Aconchego - Gastronomia Contemporânea Cearense

Brunch com identidade cearense é a proposta do restaurante e café Aconchego. Localizado dentro do Museu da Indústria, o espaço oferece quatro opções de brunch.

Brunch da Chuva: tapioca mole de coco, nata, queijos coalho e manteiga, cestini de canjica e café coado.

Brunch da Praia: toast de fermentação natural na chapa recheado de sour cream de hortelã, lâminas de banana da terra azeitada e molho de açaí, com um suco de laranja.

Brunch do Sertão: cuscuz com carne do sol, queijo coalho e manteiga da terra, mini bruaca com doce de leite e baked merengue de canela com café coado.

Brunch da Serra: baguetinha de fermentação natural recheada de ovos cremosos, parmesão, pepperoni, geleia de morango e manjericão com cacau quente.

Onde: Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro) Quando: terça-feira a domingo: das 9h às 17 horas

terça-feira a domingo: das 9h às 17 horas Quanto: R$ 37 a R$ 55

R$ 37 a R$ 55 Mais infos: @euaconchego





Alê Félix Patisserie

Em uma casinha verde e rosa charmosa no meio da avenida Desembargador Moreira estão disponíveis diversas opções deliciosas de brunch entre focaccias e pão ciabatta. A chef Alessandra destaca o croissant recheado com cogumelo shitake e queijo brie como uma opção vegetariana para quem não quer abrir mão do sabor.

O pão três queijos é outra boa pedida. A tradicional receita mineira ganha contornos refinados ao incorporar o queijo meia cura à massa, que traz parmesão, além do queijo minas e recheio de catupiry.

Onde: Avenida Desembargador Moreira, 2940 - Dionísio Torres

Avenida Desembargador Moreira, 2940 - Dionísio Torres Quando: terça-feira a sábado: de 10h30min às 20 horas

terça-feira a sábado: de 10h30min às 20 horas Quanto: R$ 25,90 a R$ 38; cafés a partir de R$ 6,90

R$ 25,90 a R$ 38; cafés a partir de R$ 6,90 Mais informações: @alefelixpatisserie

Florena Café&Brunch

Recém aberto em Fortaleza, o Florena Café&Brunch é outro espaço onde pode-se encontrar esse tipo de refeição com o diferencial de pratos saudáveis e zero lactose. Embora pareça fugir do conceito de brunch, a sous-chef Victoria Morais destaca que é possível trazer sabor e fartura de forma benéfica ao organismo. "Estamos tirando toda essa cultura de que a comida saudável tem que ser sem sabor. É, na verdade, uma comida saudável, ela só precisa ser bem temperada", argumenta. Um prato que exemplifica é o American Toast, com pão de fermentação natural, ovos cremosos, bacon caramelizado e brotos.

Onde: Rua Frei Mansueto, 1130 - Varjota

Rua Frei Mansueto, 1130 - Varjota Quando: quarta-feira a domingo, das 7h às 20h30min

quarta-feira a domingo, das 7h às 20h30min Quanto: R$ 18 a R$ 52

R$ 18 a R$ 52 Mais informações: @florenacafe

Matina Brunch e Café

Inspirado no tradicional brunch nova-iorquino, o Matina Brunch e Café traz um cardápio de fartura e sabor. Em funcionamento desde o final de 2024, o ambiente transporta seus clientes para a cidade da maçã com waffles, panquecas e bagels artesanais. "A ideia do Matina veio da vontade de trazer um café com um ambiente mais cosmopolita para um público cada vez mais curioso por novidades", explica Vanessa Viana, chef e proprietária do local.

O All American pode ser composto de panquecas ou french toast ou waffles ou pão com manteiga, com ovos mexidos e bacons glaceados. É um dos pratos mais amados.