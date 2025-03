Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 7 de março

Áries 21/03 a 20/04 As tarefas do dia a dia e os laços familiares pedem mais atenção. Procure manter a harmonia nas relações, evitando agir por impulso ou guardar ressentimentos. Organização e planejamento são essenciais neste momento.

Touro 21/04 a 20/05 Suas emoções podem se manifestar de forma intensa, exigindo cautela para não prejudicar sua convivência com outras pessoas, pois a Lua se desentende com Mercúrio e Vênus. Prefira manter discrição e verifique a veracidade das informações antes de tomar decisões.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Pode surgir o desejo de buscar conforto em compensações materiais para se satisfazer necessidades emocionais, por isso, tenha atenção extra aos gastos, já que a Lua se desentende com Mercúrio e Vênus. Antes de investir, avalie os riscos e cuide para manter o equilíbrio interior.

Câncer 21/06 a 22/07 Oscilações no humor podem dificultar o dia a dia, já que a Lua se desentende com Mercúrio e Vênus, aumentando a indecisão e o idealismo. É importante buscar clareza e manter o equilíbrio emocional.

Leão 23/07 a 22/08 Inseguranças e dúvidas podem surgir neste período, tornando mais difícil lidar com desafios diários e relações interpessoais, devido ao atrito da Lua com Mercúrio e Vênus no setor de crises. Evite especulações e não exponha suas fragilidades sem necessidade.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua movimenta o setor das amizades, revelando desafios na convivência e na administração coletiva da vida prática. Prefira agir com discrição e atenção às demandas do cotidiano, evitando exageros tanto nos gastos quanto na comunicação.

Libra 23/09 a 22/10 As tarefas do dia a dia podem parecer mais cansativas, pois a Lua entra em tensão com Mercúrio e Vênus, aumentando o desgaste mental e emocional. Para evitar estresse, reduza a carga de responsabilidades e não busque a perfeição a qualquer custo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Diferenças de pensamento e sentimentos podem se tornar mais evidentes com a Lua no setor espiritual, tornando essencial agir com diplomacia. Busque acalmar a mente para evitar cobranças excessivas nas relações e fortalecer sua paz interior.

Sagitário 22/11 a 21/12 Neste momento, é essencial adotar uma postura mais discreta em relação à vida pessoal, devido à tensão entre a Lua, Mercúrio e Vênus. Além do cuidado emocional, é importante agir com prudência em questões financeiras. Mesmo que você se sinta no controle, priorize a privacidade e o controle dos gastos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O dia pede calma para lidar com os desafios emocionais e ideológicos diante da tensão entre Lua, Mercúrio e Vênus, a fim de manter a rotina equilibrada e o convívio harmonioso. Para evitar discussões, tente ter mais flexibilidade e abertura ao fazer acordos.

Aquário 21/01 a 18/02 A tensão da Lua com Mercúrio e Vênus pode gerar especulações e incertezas no dia a dia. Evite agir por impulso e busque lidar com as dúvidas de forma mais tranquila, cultivando momentos de introspecção e equilíbrio interno.