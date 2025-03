Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 7 de março (07/03)

Foto: Klysman Nogueira/Divulgação Espetáculo "Cinestesia"

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta sexta-feira, 7, às 19 horas, o espetáculo Cinestesia. Unindo as linguagens teatro e dança, a montagem leva ao palco um baile funk político, social, cultural e cheio de resistência. Além disso, a obra adota uma poética e estética afro-referenciada e periférica. Os ingressos estão disponíveis online e na bilheteria física.

Quando: sexta-feira, 7, às 19 horas

sexta-feira, 7, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Eles podem ser adquiridos na bilheteria on-line Sympla ou física do teatro.

A Força da Água

O espetáculo "A Força da Água", do Pavilhão da Magnólia, será apresentado gratuitamente nesta sexta-feira, 7, no Theatro José de Alencar. A peça traça o caminho historiográfico da seca no Ceará, indo das promessas que foram feitas por Dom Pedro, passando pelo genocídio nos campos de concentração e chegando no presente.

Quando: sexta-feira, 7, às 19h30min

sexta-feira, 7, às 19h30min Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito. Retirada de ingressos no site Sympla





Anna Canário

A cantora Anna Canário se apresenta nesta sexta-feira, 7, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), celebrando a força da mulher na música brasileira. Conhecida por suas participações em festivais de jazz, a artista apresenta show gratuito que traz uma homenagem para duas grandes vozes do País: Elis Regina e Gal Costa.

Quando: sexta-feira, 7, às 12 horas

sexta-feira, 7, às 12 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Leitura infantil

Sexta-feira é dia da "Hora da História", na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, com leitura de Rosa Cristina. Nesta sexta-feira, 7, o livro escolhido é "As aventuras de Cricri e Sebas no mundo do dinossauro Ubirajara Jubatus", de Anna Vinci. A narrativa acompanha um paleontólogo e seu filho que viajam até a Chapada do Araripe em busca de fósseis de dinossauros. Na aventura, eles descobrem um mundo subterrâneo fantástico.

Quando: sexta-feira, 7, às 16 horas

sexta-feira, 7, às 16 horas Onde: Bece (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Forró do Pirata

Tradicional, acontece nesta sexta-feira, 7, o "Forró do Pirata", no Pirata Bar. A casa abre às 18 horas e às 19 horas será realizado um aulão de forró, juntamente com o início das apresentações das atrações da noite. Os ingressos já estão sendo vendidos.

Quando: sexta-feira, 7, a partir das 19 horas

sexta-feira, 7, a partir das 19 horas Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Os ingressos são vendidos no site Sympla

Programação: