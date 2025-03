Confira a agenda cultural deste sábado, 6 de março (6/3) de 2025

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-05-2023: Vladia Soares. Deixa comigo bar, Bar de reggae, fotos para Vida & Arte. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

A Estação das Artes recebe neste sábado, 8, o projeto "Reggae Feito Por Mulheres Pra Mulheres", que visa valorizar a atuação feminina na cena do reggae. Participam da discotecagem DJs como Vládia Soares (foto), Vitória Régia, Lívia Guedes, Preta Belzinha e Gabi Roots. A noite também tem show de Sistah Chilli, cantora e compositora paulistana criada na cultura Sound System. Há também intervenções artísticas, serviço gratuito de design de sobrancelhas e produtos de nove expositoras.

Quando : sábado, 8, das 17h às 22 horas

: sábado, 8, das 17h às 22 horas Onde : Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Mulheres em Cena

O Museu da Cultura Cearense promove a roda de conversa "Mulheres em Cena: As Guardiãs das Encantarias". São confirmadas no evento Mestra Cacique Pequena e Mestra Mãe Zimá, com mediação de Lourdes Macena. O encontro aborda o sagrado na construção das identidades.

Quando : sábado, 8, às 16 horas

: sábado, 8, às 16 horas Onde : Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



Audição Coletiva

O The Lights promove neste sábado, 8, uma festa de audição coletiva de "Mayhem", novo álbum da cantora Lady Gaga. Ao todo, o disco contém 14 faixas, entre elas singles como "Die With a Smile", "Disease" e "Abracadabra". A artista lançou o trabalho cinco anos após o último disco solo de estúdio, intitulado "Chromatica". Gaga é conhecida por hits como "Born This Way", "Bad Romance" e "Just Dance".

Quando : sábado, 8, às 22 horas

: sábado, 8, às 22 horas Onde : The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)

: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica) Ingressos gratuitos retirados pelo Sympla até 23h30min





We Love 90's

A cultura dos anos 1990 é celebrada no Vibe 085 Pub. O espaço promove a festa "We Love 90's". O evento reúne canções de pop, axé, forró, pagode e rock marcantes de três décadas. São lembrados artistas como Claudinho e Bochecha, Timbalada, Banda Eva, É o Tchan, Red Hot Chili Peppers, Mamonas Assassinas, Nirvana, Sandy & Júnior, Backstreet Boys, Xuxa, Madonna e mais.