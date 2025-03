Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 8 de março

O SANTO São João De Deus

Nasceu em Portugal, batizado como João Cidade. Morou com uma família de pastores até aos 27 anos; depois, alistou-se no Exército. Entre todos os empregos que teve, livreiro foi o que mais gostou. Certo dia, em Granada, ouviu um sermão do místico João de Ávila e saiu pelas ruas pedindo esmolas para os pobres. Ao mesmo tempo, praticava formas tão clamorosas de penitência, que o levaram a ser preso em um manicômio. Ao sair, João foi ter com o bispo e se comprometeu em viver pelos que sofriam e a acolher os que quisessem fazer a mesma coisa. Fundou um primeiro hospital, segundo estes ditames, em Granada e, depois, em Toledo, dedicando-se, ao mesmo tempo, aos órfãos, prostitutas e desempregados. João faleceu aos 55 anos.