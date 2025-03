Marcelo Rubens Paiva lança novo livro biográfico

Foto: Companhia das Letras/Divulgação O escritor brasileiro Marcelo Rubens Paiva terá livro publicado em abril

Marcelo Rubens Paiva irá lançar mais um livro autobiográfico. Intitulada "O Novo Agora", a publicação chega às livrarias no mês de abril e dá sequência às produções que resgatam a história do autor, iniciada com "Feliz Ano Velho", em 1982.

A novidade foi anunciada pela Editora Alfaguara em publicação nas redes sociais na quinta-feira, 6. O selo da Companhia das Letras será responsável pela edição do novo livro de Marcelo. O livro está em pré-venda no site da casa editorial, com valor de R$ 79,90. O lançamento nas livrarias está previsto para o dia 22 de abril.

Em "O Novo Agora", o escritor retoma suas memórias da paternidade, o relacionamento com a ex-esposa e os desafios a partir do nascimento dos filhos. Na obra, Marcelo também resgata lembranças de quando era criança e momentos com seus pais, Eunice e Rubens.

"O Novo Agora" segue a série de obras autobiográficas de Marcelo. Em 1982, o autor lançou "Feliz Ano Velho", no qual retrata sua juventude, com destaque para a época do acidente em que ficou tetraplégico.

Já em 2015, publicou "Ainda Estou Aqui" que traz lembranças da infância a partir do ponto de vista da mãe, Eunice Paiva, após o desaparecimento do pai, o deputado federal Rubens Paiva, durante a ditadura militar.



