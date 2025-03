Foto: Cassia Couras/Divulgação DJ Lua Magnética se apresenta na Estação das Artes

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Estação das Artes recebe a edição "Só Mulheres" da Feira Mais Vinil. A programação terá a apresentação "Femme Funk", com discotecagem da DJ Lua Magnética.

Quando: domingo, 9, das 10h às 15 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Memória O POVO

O Memória O POVO deste domingo, 9, traz a cooperativista Charliany Morais. Mãe aos 15 anos e recicladora, cresceu no Parque Santa Rosa, em Fortaleza. No episódio, fala dos filhos e das dificuldades para entrar no mercado de trabalho. O Memória O POVO éuma produção audiovisual com diversas figuras relevantes da história cearense.

Quando: domingo, 9

Onde: www.mais.opovo.com.br

Senhora das Flechas

Acontece neste domingo, 9, na Pinacoteca do Ceará a última exibição do documentário "A Senhora das Flechas", às 11 horas. A produção conta a história da artista Claudia Andujar, trazendo a experiência dela como fotojornalismo no Brasil, assim como seu ativismo com o povo indígena Yanomami.

Quando: domingo, 9, às 11 horas

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito

Suspiros e Burbujas

O espetáculo "Suspiros e Burbujas", da companhia Laguz Circo e Teatro, será apresentado no Parque Adahil Barreto. A montagem traz uma atmosfera lúdica e interativa com o público, levando para cena a magia do circo. A peça contará com acessibilidade de libras e audiodescrição.

Quando: domingo, 9, às 10 horas

Onde: Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres)

Gratuito

Sound System no Dragão

O projeto Sound System no Dragão será realizado neste domingo, 9, com sua segunda edição Especial Mulheres. A programação gratuita terá como atrações o coletivo Come Inna di Dance, o coletivo Deixe com Elas, Má Dame, e EducaReggae e Sistah Chilli.

Quando: domingo, 9, das 16h às 20 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito