horóscopo personare

ÁRIES

O céu da semana favorece um período de maior conexão com as pessoas ao seu redor, tornando o cotidiano mais dinâmico, já que a Lua está no eixo que envolve vida social e relacionamentos. Suas habilidades comunicativas e seu carisma se destacam, já que Mercúrio e Vênus estão alinhados no seu signo.

TOURO

O céu desta semana incentiva um maior envolvimento com as tarefas diárias e as parcerias cotidianas, já que a Lua atua no eixo que conecta família e rotina, passando pela fase cheia no setor social. Procure equilibrar suas palavras e a maneira com expressa suas emoções.

GÊMEOS

O céu da semana fortalece suas habilidades de interação, promovendo trocas de ideias envolventes e fortalecendo os laços diários. Demonstre acolhimento e empatia, já que Mercúrio e Vênus seguem trazendo boas vibrações para suas amizades.

CÂNCER

O céu da semana aumenta a produtividade no ambiente doméstico, favorecendo uma interação mais próxima com quem convive ao seu redor. Sua capacidade mental e criatividade ganham destaque, pois Mercúrio e Vênus seguem atuando no setor profissional.

LEÃO

O céu da semana estimula um olhar mais prático e assertivo para o dia a dia. As experiências vividas trazem aprendizados enriquecedores, já que Mercúrio e Vênus estão atuando na área espiritual.

VIRGEM

O céu da semana destaca um período de ajustes na administração financeira e na forma como você encara seus objetivos. Busque momentos de reflexão e bem-estar, pois Mercúrio e Vênus seguem atuando no setor íntimo.

LIBRA

O céu da semana reforça a importância de cultivar laços sinceros e que ofereçam suporte em momentos difíceis. As trocas de conhecimento e afeto ganham força, com a conexão entre Mercúrio e Vênus.

ESCORPIÃO

O céu da semana favorece revisões para melhorar a organização da vida profissional e as parcerias estabelecidas nesse meio. Sua criatividade se fortalece ajudando nas tarefas diárias, graças ao alinhamento entre Mercúrio e Vênus na área do cotidiano.

SAGITÁRIO

O céu da semana destaca afinidades e conexões que beneficiam os projetos e colaborações de trabalho, fortalecendo os projetos em andamento. Seu carisma se torna um grande diferencial, pois Mercúrio e Vênus seguem atuando na área social.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana contribui para aprimorar suas habilidades organizacionais e reforçar os princípios que guiam sua trajetória profissional. O lar se torna um espaço de equilíbrio e bem-estar, pois Mercúrio e Vênus seguem atuando no setor familiar.

AQUÁRIO

O céu da semana favorece maior proximidade com as pessoas que fazem parte do seu círculo de confiança. Valorize os momentos de troca de ideias e afeto, já que Mercúrio e Vênus estão atuando no setor da comunicação.

PEIXES

O céu da semana traz oportunidades para estruturar melhor sua rotina, tanto nos aspectos práticos quanto nos emocionais. Planeje melhor seus gastos e aproveite alternativas criativas para lidar com a área financeira, já que Mercúrio e Vênus seguem juntos na área material.

o anjo Mehiel

Quem nasce sob esta influência será um tipo excepcional e se distinguirá pela força de vontade para aprender. Tolerante, generoso, compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus defeitos. Sempre fica com a melhor parte, pois estando bem, cuidará do bem estar de todos.

O SANTO São Simplício

Simplício liderou o rebanho de Cristo do ano de 468 a 483, período em que toda a Roma e toda a Itália foram invadidas por vários povos bárbaros. Como papa, viu a ruína do império, mas experimentou a assistência do Espírito Santo contra as heresias que invadiam o mundo cristão: Nestorianismo, que dizia ser o Cristo Homem diferente do Cristo Deus e o Monofisismo, que pregava duas naturezas do Cristo, onde a divina suprimia a humana. Com a queda do Império Romano em 476, Roma tornou-se a cidade dos papas. Em meio aos conflitos dos bárbaros por causa do poder, foram os papas as autoridades máximas no campo moral e jurídico, promovendo a paz e a justiça. Por fim, São Simplício faleceu no ano de 483, na cidade de Roma.