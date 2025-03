Foto: Neon /Divulgação Cinemas em Fortaleza exibem nesta segunda-feira, 10, o filme de terror "O Macaco"

Cinemas em Fortaleza exibem o filme de terror "O Macaco". Na obra, dois irmãos gêmeos encontram um macaco de brinquedo que pertenceu ao seu pai. Quando percebem coisas sinistras acontecendo à sua volta, eles se desfazem do boneco e seguem com suas vidas. Após anos afastados, eventos terríveis começam a se desdobrar e os irmãos precisam se reunir para destruir o brinquedo antes que todos que amam morram. Com roteiro assinado por Stephen King, o filme conta com Theo James, Elijah Wood e

Christian Convery.

Quando e onde: Ingresso.com

Noite de Forró

O Pirata Bar promove a "Segunda-feira Mais Louca do Mundo", abrindo com o Trio Tapioca. Às 19h30min, os Piratas do Forró fazem apresentação e o aulão de forró. As atividades seguem com Quadrilha Junina Zé Testinha e Banda do Pirata. No encerramento tem "sopão para os sobreviventes".

Quando: segunda-feira, 10, às 19 horas

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: R$70 (inteira) e R$35 (meia); vendas em pirata.com.br e na bilheteria

Humor Cearense

Segue disponível para visitação no Museu do Humor Cearense a mostra "90 x Didi", que celebra os 90 anos de Renato Aragão. O acervo da mostra conta com livros que falam sobre o comediante cearense, revistinhas em quadrinhos, bonecos dos Trapalhões, LPs, DVDs, fitas K7, cartazes de filmes e cópia da certidão de nascimento do humorista.

Quando: segunda a sábado, das 14h às 20 horas; visitação até 12 de abril

Onde: Museu do Humor Cearense (Av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Gratuito

Mais informações: museudohumorcearense.com.br

Anitta

Está no catálogo da Netflix o documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta". A obra acompanha a jornada de autoconhecimento da artista, capturada pelo olhar íntimo de um antigo "crush" da juventude, que agora tem a missão de ajudar a revelar ao mundo quem é a verdadeira Larissa a partir de uma visão íntima da sua vida. A produção também reúne momentos importantes como bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro e conquistas internacionais inéditas. O trabalho tem direção de João Wainer ("Bandida, a Número um") e

Pedro Cantelmo.

Onde: Netflix

Café com História

A Sublime promove no sábado, 15, o "Café Com História". O objetivo é refletir sobre os 60 anos do golpe civil e militar no Brasil a partir do filme "Ainda Estou Aqui". A conversa conta com participação do professor Nelson Campos, vítima e resistência da ditadura militar.

Quando: sábado, 15, das 14h às 16 horas

Onde: Confeitaria Sublime (R. Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape)

Quanto: R$90 (R$30 revertidos em consumação)

Inscrições e informações: @confeitariasublime