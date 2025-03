Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 11 de março

O SANTO São Constantino

Constantino é nome premiado com muitos que o honraram. Começando com o imperador Constantino, cujo culto se estendeu por todo o Oriente e a festa era junto com a mãe, santa Helena. Hoje a Igreja celebra outro Constantino. Não começou bem a vida. Maculou-se com várias culpas inclusive com assassínios e sacrilégios. Para ficar mais livre no seu mau comportamento divorciou-se, converteu-se e mudou de vida. Renunciou ao trono e ingressou no mosteiro inglês de Rathan. Ordenado sacerdote depois de sete anos, voltou à Escócia para pregar o Evangelho. Foi nesse período que o país dos Pitti se converteu ao cristianismo, assumindo o nome de Escócia, que até aquela época pertencia à Irlanda. Ali foi trucidado pelos fanáticos pagãos, consequência das suas pregações nas praças públicas.