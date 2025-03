Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 12 de março (12/3)

Foto: Mestre João Pedro do Juazeiro/Divulgação Xilogravura Iracema do Mestre João Pedro do Juazeiro

Segue em cartaz na exposição "O Ceará de José de Alencar: Xilogravuras de Mestre João Pedro do Juazeiro", na Galeria Ramos Cotoco, localizada no Theatro José de Alencar. A mostra traz um olhar visual sobre a obra "Iracema", de José de Alencar, percorrendo o universo literário do escritor.

: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas; aos sábados e domingos, das 14h às 19 horas Onde : Galeria Ramos Cotoco (rua Liberato Barroso, 525 — Praça Theatro José de Alencar, Centro)

: Galeria Ramos Cotoco (rua Liberato Barroso, 525 — Praça Theatro José de Alencar, Centro) Gratuito



Faz escuro

A mostra "Faz escuro mas eu canto" segue sendo exibida na programação da sala imersiva do Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque. A obra imersiva foi montada por um coletivo de artistas luso-brasileiros e faz parte da exposição "Vermelho Vivo - Amor e Revolução". Nesta quarta-feira, 12, ela pode ser visitada das 10h às 18 horas no equipamento. A entrada é gratuita.

: quarta-feira, 12, das 10h às 18 horas Onde : sala imersiva do Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

: sala imersiva do Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito



Fátima Sudário

O Memória O POVO desta quarta-feira, 12, recebe o episódio focado na jornalista Fátima Sudário, editora do O POVO , "plataforma de streaming do O POVO. A jornalista é uma das mais premiadas do Brasil. Fátima é formada em Direito e na entrevista fala sobre a família de oito irmãos, a perda da mãe muito cedo, a responsabilidade do irmão mais velho em cuidar de todos e o amor pelo jornalismo. O Memória O POVO é uma produção audiovisual com diversas figuras relevantes da história cearense.

: quarta-feira, 12 de março Onde: O POVO+





Terra

O livro "Terra", da artista plástica Zilah Garcia, será lançado nesta quarta-feira, 12, em Quixeramobim, às 10 horas. O livro faz parte de uma série artística homônima e é fruto de uma pesquisa sobre a obra "Os Sertões", de Euclides da Cunha, e Antônio Conselheiro. O lançamento integra o evento "Conselheiro Vivo 2025".

: quarta-feira, 12, às 10 horas Onde : Colégio Humberto Bezerra (rua Coronel Teófilo Lessa, 2276 - Loquinho do Amor, Quixeramobim)

: Colégio Humberto Bezerra (rua Coronel Teófilo Lessa, 2276 - Loquinho do Amor, Quixeramobim) Gratuito



Piano

Em Quixeramobim, nesta quarta-feira, 12, acontece o recital de piano solo do cearense Uirá Carvalho de Oliveira, estudante da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O fortalezense foi escolhido pelo Sesc-CE para circular por cidades do Interior com o recital de jazz no piano. A apresentação está inserida no evento "Conselheiro Vivo 2025".

: quarta-feira, 12, às 17 horas Onde : Ponte Metálica de Quixeramobim (Estrada do Sossego, 2-124 - Maravilha, Quixeramobim)

: Ponte Metálica de Quixeramobim (Estrada do Sossego, 2-124 - Maravilha, Quixeramobim) Gratuito