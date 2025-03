Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Marcos Hermes/Divulgação Angra retorna a Fortaleza para show no Complexo Armazém

Angra

O Angra retorna a Fortaleza neste domingo, 16. Considerado um dos grupos de power metal de maior relevância nacional, a banda formada por Fábio Lione (vocal), Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria) apresenta a turnê "Temple of Shadows".

Quando: domingo, 16, às 18h



domingo, 16, às 18h Onde: Complexo do Armazém (rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro)



Complexo do Armazém (rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro) Quanto: a partir de R$ 145. Vendas no site Meaple

Edinho e Luciano

O cantor e compositor Edinho Vilas Boas e o maestro, compositor e multi-instrumentista Luciano Franco fazem show nesta sexta-feira, 14, com repertório autoral, parcerias e convidados de destaque na cena musical cearense, como Juruviara, Davi Duarte e Claudine Albuquerque.

Quando : sexta-feira, 14, às 20 horas

: sexta-feira, 14, às 20 horas Onde : BNB Clube (av. Santos Dumont, 3634 - Aldeota)

: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3634 - Aldeota) Quanto: R$ 30 (quem não é sócio do BNB) e R$ 20 (sócios)





Rita por Rita

O Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) promove homenagem a cantora Rita Lee nesta quinta-feira, 13, no Teatro Dragão do Mar. Dirigido por Walden Luiz e com elenco de mais de 60 pessoas de diversos grupos do PAI, o espetáculo "Rita Por Rita" é totalmente interpretado por servidores aposentados e faz um passeio pelos principais sucessos de Rita Lee.

Quando : quinta-feira, 13, às 19 horas

: quinta-feira, 13, às 19 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Dona Sônia

O humorista cearense Glauber Cunha apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza neste domingo, 16, o show "Eu Não Digo é Nada". No espetáculo, o comediante vive sua personagem Dona Sônia, uma mãe que é dona de casa e se dedica à sua família sempre com muito amor, sem deixar de ser firme na criação dos filhos. No show, ela conta um pouco de suas experiências de vida.

Quando : domingo, 16, às 17 horas

: domingo, 16, às 17 horas Onde : Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 45; vendas no site Uhuu





Loucuras de Amor

A Companhia Cearense de Molecagem apresenta o espetáculo "Loucuras de Amor". Na comédia, a depiladora Alberlênia Tenório está prestes a embarcar em uma viagem para sua terra natal, com o objetivo de deixar para trás um relacionamento. Até que seu ex, o mototaxista Quintino Paixão, cria um plano para fazê-la reconsiderar.

Quando : sábado, 15, e domingo, 16, às 20 horas

: sábado, 15, e domingo, 16, às 20 horas Onde : Teatro da Praia (rua Avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

: Teatro da Praia (rua Avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla



O Melhor Amigo

Chega aos cinemas nesta quinta-feira, 13, o novo filme de Allan Deberton, intitulado "O Melhor Amigo". Embalada nos hits dos anos 1980 e 1990, a obra acompanha as aventuras amorosas de Lucas. Cansado do atual relacionamento, ele decide ir sozinho para Canoa Quebrada. Além da paisagem, ele encontra Felipe, uma paixão antiga da faculdade. Com o ressurgimento de questões não resolvidas, mergulha em uma história de amor musical em meio à descoberta de si.

Salas e horários: Ingresso.com





Sem Chão

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 13, o documentário "Sem Chão", vencedor do Oscar 2025. A obra produzida por um coletivo palestino-israelense mostra a destruição da comunidade palestina de Masafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia e a aliança entre um ativista e um jornalista.

Quando: quinta-feira, 13, às 20 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com