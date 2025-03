Teatro para a Infância Unifor inicia atividades em março

Foto: Zoom Eventos/Divulgação Espetáculo "Divertida Mente" será a primeira montagem do projeto Teatro para a Infância Unifor

Em 2015, o longa “Divertida Mente” chegou aos cinemas de diversos países do mundo, arrecadando uma receita de mais de US$ 850 milhões. No ano seguinte, concorreu e venceu o Oscar de Melhor Animação, em um ano que o Brasil disputava com o filme “O Menino e o Mundo”.

Não é surpreendente que a obra seja a escolha para a estreia do projeto Teatro Para a Infância Unifor, desenvolvido pela Divisão de Arte e Cultura da Universidade de Fortaleza (Unifor). “Divertida Mente 2”, encenado pela Zoom Eventos, tem sua estreia neste sábado, 15, no Teatro Celina Queiroz, com sessões às 15h e 17 horas. Também acontecerão montagens nos dias 16, 22 e 23 de março.

O fenômeno conquistou crianças, e até adultos, nos dois hemisférios do planeta, que se encantaram pela dinâmica de uma mente comandada por emoções e como cada uma delas eram importantes para a pequena Riley. “Como seria quando chegasse sua adolescência?”, alguns, como esta repórter, podem ter se questionado.

A resposta veio quase uma década depois, em 2024, com o filme “Divertida Mente 2” apresentando a menina na pré-adolescência. Novas emoções foram introduzidas, como a Inveja, Tédio e Vergonha. A mais comentada, porém, foi a Ansiedade — também colocada como antagonista em quase toda a obra.

Mais uma vez, o sucesso foi garantido com pessoas de várias faixas etárias, se tornando a 8ª maior bilheteria de todos os tempos, com uma arrecadação de US$ 1,698 bilhão. Foi indicada a edição do Oscar 2025, mas perdeu para o fenômeno “Flow” — a produção sem falas que está em alta nos últimos meses.

O projeto é uma iniciativa da instituição de formação de plateia, voltado para o público infantil. Hertenha Glauce, produtora do programa, relembra que desde a inauguração do teatro, a universidade realizou “vários projetos”.

“Incluindo o ‘Temporadas Infantis’, que visava trazer grupos e cias de teatro para a infância, para fazer temporadas e manter a cena pulsante — e foi muito importante. Já tem alguns anos que não existia um projeto voltado para esse público e a universidade entendeu que seria um bom momento para criar um novo”, elabora.

A ideia é convidar companhias e coletivos do Ceará e outros estados para se apresentarem no equipamento. “Primeiro, é necessário mapear esses grupos, conversar sobre as temporadas e convidá-los. Não há um perfil específico, mas um cuidado com a qualidade dos trabalhos e o potencial para trazer público e impulsionar essa relação artista/espaço”, detalha a produtora.

Além da formação de plateia e atrair público para o Teatro Celina Queiroz, Hertenha afirma que um dos objetivos é “aproximar a comunidade do universo da arte, despertando o gosto pelo teatro desde cedo e ampliando o acesso às manifestações artísticas”.

Apesar de estarem em um momento de observação de como o primeiro espetáculo será recebido, já há uma proposta para o mês de abril: a peça “Roblox no Mundo Gamer”. A escolha das duas primeiras montagens foi baseada no sucesso que elas fizeram anteriormente em sessões no Teatro. A ideia é que as apresentações do projeto iniciem em março e finalizem em outubro.

“Temos em Fortaleza muitas programações voltadas para a infância, o que é maravilhoso, mas sentimos que falta uma temporada regular de espetáculos — onde as famílias possam usufruir de belos espetáculos e estimular as crianças ao interesse pela arte. Por isso, a proposta é que todos os meses possamos oferecer peças diferentes e, acima de tudo, regularidade na programação teatral para esse público”, finaliza.

"Divertida Mente"

Quando : sábados, 15 e 22, às 15h e às 17h; domingos, 16 e 23, às 17h

: sábados, 15 e 22, às 15h e às 17h; domingos, 16 e 23, às 17h Onde : Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quando : R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Vendas pelo site Sympla e Loja do Campus Unifor

: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Vendas pelo site Sympla e Loja do Campus Unifor Mais informações: (85) 3477-3290 | (85) 3477-3311