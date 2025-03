Peixe frito com baião é a combinação perfeita; saiba onde provar em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.03.2025: Comes e Bebes. Tradicionais peixes fritos acompanhados de baião, macaxeira, Barraca Terra do Sol, na Praia do Futuro. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O cenário é conhecido: na barraca de praia, os clientes pegam o cardápio e decidem comer uma típica combinação cearense. O garçom apresenta em bandejas peixes inteiros, mostrando o tamanho e o tipo do pescado antes da fritura. Como acompanhamentos, as opções vão de baião de dois a macaxeira, passando também por farofa.

O pargo inteiro é uma das opções mais conhecidas. Tilápia e cavala também entram na lista, mas costumam ser servidas em postas (fatias). A memória afetiva de famílias cearenses passa por esse prato: peixe inteiro frito com baião. Em Fortaleza, barracas de praia e estabelecimentos oferecem a iguaria com diferentes leituras, mas mantendo a essência. O Vida&Arte apresenta, então, alguns desses locais.

Antes, vale conhecer a tradição que, no Ceará, não atinge somente o litoral, onde predominam os peixes de água salgada. Rios, açudes e mangues também oferecem variedade de peixes de água doce, que podem ser preparados da mesma forma e acompanhados pelo baião de dois, segundo Vanessa Moreira, antropóloga especialista em cultura alimentar e colunista do O POVO.

Como aponta a especialista, a pesca sempre foi prática essencial na cultura alimentar cearense. O peixe, então, sempre esteve na mesa, fosse cozido, assado ou frito. Com o tempo, pescadores aprimoraram as formas de preparo e conservação do peixe utilizando o fogo, e a fritura por imersão no óleo ganhou destaque por criar crocância por fora e manter a maciez por dentro.

O método se popularizou. Hoje, o peixe frito inteiro "é um dos pratos mais emblemáticos das barracas de praia do Ceará", segundo Vanessa Moreira, também coordenadora de cultura alimentar e pesquisa da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Além disso, houve a incorporação com o baião de dois, feito a partir da mistura do arroz e do feijão-de-corda.

A "união entre mar e interior", conforme a antropóloga, expressa a essência da cozinha cearense. Em sua análise, o peixe frito com baião se consolidou como símbolo da comida de praia: "Esse prato tornou-se uma referência gastronômica, reforçando a identidade cultural cearense ao unir o peixe, tradicionalmente associado ao litoral, com o baião de dois, originário do sertão".

Ela complementa: "Além de seu sabor marcante, o peixe frito com baião se tornou parte da memória afetiva dos cearenses. Muitas famílias cresceram frequentando barracas de praia nos finais de semana, tornando esse prato não somente uma refeição, mas uma tradição carregada de afeto e pertencimento. No cenário turístico, ele continua sendo um ícone da experiência à beira-mar, conquistando tanto moradores quanto visitantes e reafirmando a riqueza da gastronomia cearense".

Terra do Sol

Há mais de 30 anos em atividade, o restaurante Terra do Sol oferece duas opções de peixes fritos para os clientes. Há o peixe frito inteiro, do tipo vermelho. Normalmente é oferecido o peixe pargo, mas quando há o período do defeso (em que há proibição temporária de pesca em uma região em uma determinada época do ano para conservar recursos pesqueiros) o restaurante substitui por cioba e outros peixes. Além disso, há a tilápia frita inteira, tradicional peixe de água doce.

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17 horas

todos os dias, das 9h às 17 horas Onde: Av. Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II

Av. Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II Mais informações: terradosolpraia.com.br

Chico do Caranguejo

O tradicional Chico do Caranguejo oferece algumas opções de peixe frito. Na Praia do Futuro, é servido o prato de peixe frito (R$ 189,90) com pargo de 1,2 kg, baião de dois, macaxeira e farofa. O “Peixe Família” (R$ 299,90) é um pargo de 1,9 kg, servido com macaxeira frita, dois baiões e farofa. Há também o peixe frito ao molho de camarão (R$ 219,90), no qual o cliente consome pargo de 1,1 kg ao molho de camarão, servido com arroz branco. Para quem gosta de tilápia há a tilápia frita (R$ 134,90), com 1 kg de peixe servido com batata frita, baião e farofa.

Funcionamento: Praia do Futuro - segunda a domingo, das 8h às 18 horas; Sul - segunda a sexta, das 17h à 0 hora; sábado e domingo, das 10h à 0 hora

Praia do Futuro - segunda a domingo, das 8h às 18 horas; Sul - segunda a sexta, das 17h à 0 hora; sábado e domingo, das 10h à 0 hora Onde: Av. Clóvis Arrais Maia, 4930 - Praia do Futuro e Av. Comodoro Estácio Brigido, 2918 - Eng. Luciano Cavalcante

Av. Clóvis Arrais Maia, 4930 - Praia do Futuro e Av. Comodoro Estácio Brigido, 2918 - Eng. Luciano Cavalcante Mais informações: chicodocaranguejo.com.br

Albertu's Restaurante

Há 60 anos como uma das principais referências culinárias da Barra do Ceará, o Albertu's Restaurante oferece aos clientes o peixe pargo frito (R$ 150). O prato serve duas pessoas e, pesando cerca de 1,2 kg, o peixe é acompanhado por batata frita, farofa, baião de dois e verduras. Em 2024, o estabelecimento se tornou o primeiro Museu Orgânico

de Fortaleza.

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 9h às 16 horas

sábados, domingos e feriados, das 9h às 16 horas Onde: Av. Rad. Jose Lima Verde, 746 - Barra do Ceará

Av. Rad. Jose Lima Verde, 746 - Barra do Ceará Instagram: @albertusrestaurante







Mercado dos Peixes

Um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, o Mercado dos Peixes disponibiliza aos clientes 45 peixarias. Os visitantes podem escolher os peixes que desejam comprar nos boxes para fritar em um dos quatro restaurantes do mercado. São cobrados entre R$ 16 e R$ 18 para a fritura, segundo Rogerbert Lima, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes do Mucuripe. É possível encontrar tilápia por R$ 25, peixe vermelho por R$ 40 e pargo por R$ 45.

Funcionamento: de domingo a domingo e em feriados; Boxes - das 7h às 22 horas; Frituras - das 10h às 22 horas

de domingo a domingo e em feriados; Boxes - das 7h às 22 horas; Frituras - das 10h às 22 horas Onde: Av. Beira Mar, 3479

Av. Beira Mar, 3479 Instagram: @mercadodospeixesoficial





Santa Praia

Na Barraca Santa Praia, os clientes podem encontrar opções como a tilápia frita (R$ 165), que acompanha o peixe de 900g a 1,1kg com baião de dois, batata frita e farofa; peixe frito inteiro pequeno (R$ 219), em que o peixe de 800g a 1kg é servido com baião de dois e batata frita; peixe frito inteiro grande (R$ 259), com os mesmos acompanhamentos, mas no qual o peixe é encontrado de 1kg a 1,4kg. No peixe frito inteiro família (R$ 289), a mudança está no peso, que alcança entre 1,4kg e 1,7kg.

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 18h

segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 18h Onde: Av. Clóvis Arrais Maia, 3343

Av. Clóvis Arrais Maia, 3343 Infos: @santa_praia





Sabiaguaba Park

Na Praia da Sabiaguaba, o Restaurante Sabiaguaba Park oferece pratos como Tilápia à Sabiaguaba Frita (R$ 142,90), com tilápia, baião de dois, macaxeira, farofa e salada; Tilápia Família à Sabiaguaba Frita (R$ 162,90), com 1,5kg de tilápia, duas porções de baião de dois, macaxeira, farofa e salada; Peixe Vermelho à Sabiaguaba Frito (R$ 169,90), com 1kg de peixe vermelho, baião de dois, macaxeira, farofa e salada; e Peixe Vermelho Família à Sabiaguaba Frito (R$ 229,90), com 1,5kg de peixe vermelho, duas porções de baião de dois, farofa e salada.