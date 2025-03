Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 14 de março (14/03)

Foto: Thaís Araujo/Divulgação Projeto 4rtin leva apresentações para a Estação das Artes nesta sexta-feira, 14 de março

O "sextou" da Estação das Artes será com o Projeto 4rtin, iniciativa que tem como proposta explorar o grime — gênero musical underground conhecido por batidas rápidas e versos intensos. As apresentações abrem às 17h30, com DJ Negona subindo ao palco, e às 20 horas DJ Nandi entra para encerrar a noite. Entre eles, às 19h20, o 4rtin Sessions vem com performances das MCs Má Dame, Yanaiã, Zabeli e Donna.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 17h30min

sexta-feira, 14, a partir das 17h30min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito. A entrada é mediante a capacidade do espaço



Ressaca Emo x Rock

Já superou o Carnaval? No Vibe 085 Pub ainda está rolando a famosa ressaca da folia, mas a desta sexta-feira, 14, será voltada para o público que curtiu um carnarock em 2025. A festa "Ressaca de Carnaval Rock x Emo", traz uma noite com grandes sucessos da cena, com hits de bandas como Linkin Park (foto), System of a Down, Evanescence, AC/DC, Foo Fighters e outros.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 22 horas

sexta-feira, 14, a partir das 22 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25 taxa do site (preço 2º lote). Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla. Eles custarão R$ 35 na entrada do local.





Festa da Taylor

Você está pronto para isso? Sexta-feira, 14, Fortaleza recebe a primeira edição de 2025 da Festa da Taylor, no The Lights, a partir das 22 horas. Sucessos de toda a discografia da loirinha serão tocados durante a noite, sejam singles ou não. Além de Taylor Swift, 20% das músicas pop que agitam a noite são de nomes como Sabrina Carpenter, Ariana Grande e Chapell Roan.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 22 horas

sexta-feira, 14, a partir das 22 horas Onde: The Lights Bar (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

The Lights Bar (Av. da Universidade, 2322 - Benfica) Quanto: R$ 25 (preço 2º lote) e R$ 30 (preço 3º lote) taxa do site. Ingressos vendidos pelo OutGo





Sexta nostálgica

Buscando uma programação que contemple sucessos das décadas de 1960, 1970 e 1980? Nesta sexta-feira, 14, o Cantinho do Frango, unidade da Aldeota, recebe Luisinho Magalhães & Banda, às 18h30min. A apresentação promete agitar o público com o repertório nostálgico e outros hits do MPB.

Quando: sexta-feira, 14, às 18h30min

sexta-feira, 14, às 18h30min Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 30 (couvert)

Relatos Biográficos

Seguindo a programação que celebra o Dia do Bibliotecário, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) homenageia a cearense Cláudia Freitas nesta sexta-feira, 14. O programa Relatos Biográficos "Cláudia Freitas: Serviços técnicos e a arte de interpretar informação", traz falas sobre sua contribuição como bibliotecária no Estado. O momento terá a presença da homenageada e outras convidadas, como Aparecida Lavor, mediadas por Ana Karine Garcia.