Foto: Reprodução/ Instagram @tarcisiosardinha O compositor e multi-instrumentista Tarcisio Sardinha foi internado neste domingo, 9 de janeiro

O restaurante Cantinho do Frango recebe neste sábado, 15, apresentação do Bloco das Sardinhas. Ainda em clima de Carnaval, o bloco formado pelas cantoras Bárbara Sena, Gabriela Mendes, Marina Cavalcante e Ingrid Sales homenageia o saudoso mestre da música Tarcísio Sardinha pelo seu aniversário. Se vivo, o professor, arranjador, compositor e multi-instrumentista estaria completando 61 anos.

Quando: sábado, 15, às 19h30min

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Couvert: R$ 20

Show de Humor

O Grand Shopping Messejana recebe neste sábado, 15, o show gratuito "Humorizando com Virginia Del Fuego e Leide Daiana". Na apresentação, Ciro Santos interpreta Virginia Del Fuego, enquanto Cleudo Barbosa vive a personagem Leide Daiana. O show ocorre na Praça de Alimentação e é aberto ao público.

Quando: sábado, 15, às 18h30min

Onde: Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana)

Gratuito

Supercombo

Neste sábado, 15, o Ophera Music Bar recebe show da banda de rock alternativo Supercombo, conhecida por sucessos como "Piloto Automático", "Sol da Manhã" e "Amianto". O grupo comemora dez anos do álbum "Amianto", que lhe deu maior projeção. Supercombo participou da segunda temporada do reality Superstar, da TV Globo. O repertório relembra as faixas do disco e a carreira da banda.

Quando: sábado, 15, a partir das 18 horas

Onde: Ophera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Bilheto

Fervinho

A Estação das Artes recebe neste sábado, 15, o Fervinho. O festival destaca o protagonismo de artistas LGBTQIAPN da música e realiza uma feira queer. A programação começa às 17 horas, com discotecagem de DJ Silas. O cerimonial é aberto por Angel History. Depois, se apresentam Paulo Marinho, Camaleoa, Mulher Barbada e Vanessa A Cantora. Há também performances do grupo Rainbow e DJs Erick e Erison, com participação de Mariah.

Quando: sábado, 15, a partir das 17 horas

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito