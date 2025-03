Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 15 de março

Áries 21/03 a 20/04 Sua sensibilidade está em alta, mas é essencial estabelecer limites para não absorver excessivamente os problemas dos outros. Com a Lua tensionada a Mercúrio, Vênus e Marte, tente oferecer apoio sem se sobrecarregar emocionalmente.

Touro 21/04 a 20/05 A tendência de buscar realização nas atividades do dia a dia cresce, mas é preciso se adaptar aos imprevistos para evitar erros, já que a Lua está em tensão com Mercúrio, Vênus e Marte. Melhore a comunicação com as pessoas ao seu redor.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O desejo de compartilhar momentos de lazer com outras pessoas está forte, mas é fundamental respeitar seus próprios limites devido à tensão lunar envolvendo Mercúrio, Vênus e Marte. Evite exageros que possam comprometer suas finanças.

Câncer 21/06 a 22/07 A busca por acolhimento no ambiente familiar pode gerar expectativas difíceis de serem atendidas agora, já que a Lua no setor doméstico está em tensão com Mercúrio, Vênus e Marte. Priorize o seu bem-estar.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua amplia sua capacidade de comunicação, tornando seu discurso mais envolvente. No entanto, conflitos emocionais podem surgir diante dos desafios, devido à tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Marte. Isso exige autoconhecimento e controle emocional.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua generosidade se destaca, assim como a vontade de investir no próprio conforto. Contudo, tenha moderação, pois gastos impulsivos podem causar transtornos, já que a Lua se desalinha com Mercúrio, Vênus e Marte. Defina suas prioridades.

Libra 23/09 a 22/10 O desejo de concretizar os planos para o futuro se intensifica, mas circunstâncias adversas podem exigir paciência e flexibilidade. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Marte exige serenidade para lidar com possíveis desafios e limitações.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua na área de crise aumenta sua sensibilidade ao lidar com desafios, o que pode comprometer seu entendimento, equilíbrio e confiança. Encare as situações como oportunidades para abandonar ilusões.

Sagitário 22/11 a 21/12 Idealizações excessivas podem gerar decepções nos relacionamentos, seja por expectativas irreais ou falta de reciprocidade. No entanto, a harmonia entre Lua e Júpiter favorece o resgate de momentos prazerosos compartilhados com outras pessoas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O entusiasmo pelo alcance das suas metas cresce, mas pode entrar em conflito com um ambiente mais crítico e exigente. Aproveite a harmonia entre Lua e Júpiter para valorizar o que já está ao seu alcance e aplicar suas habilidades de planejamento.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua no setor espiritual, intensifica seu interesse por reflexões mais subjetivas sobre a vida. No entanto, isso pode dificultar o gerenciamento das demandas do dia a dia. A harmonia entre Lua e Júpiter sugere que encontrar prazer nas responsabilidades pode ser a chave para o equilíbrio.