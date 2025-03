Confira a agenda cultural deste domingo, 16 de março (16/3)

Foto: Guilherme Silva/Divulgação Espetáculo "Pas de Temps", da companhia Epidemia de Bonecos

O TJA recebe no domingo, 16, o espetáculo "Pas de Temps", da companhia Epidemia de Bonecos. A peça conta a história de Augusto e Sofia, que vivem um amor monótono. Mesmo que as desventuras ameacem a felicidade, a paixão se mantém forte para encontrarem um caminho.

Quando : domingo, 16, às 16h e 18 horas

: domingo, 16, às 16h e 18 horas Onde : Sala de Teatro Nadir Papi Saboya (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Sala de Teatro Nadir Papi Saboya (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito. Ingressos no Sympla



A mais forte

O espetáculo "A mulher mais forte do mundo", da cia Circo Lúdico Experimental, será apresentado neste domingo, 16, na Estação das Artes. A Palhaça Pirrita, interpretada por Sâmia Bittencourt, recria de forma cômica os shows dos chamados super-humanos, no caso super-mulheres, tradicionais em circos de lona do século XX.

Quando : domingo, 16, das 11h30min às 12h20min

: domingo, 16, das 11h30min às 12h20min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Som Pesado

Dois expoentes do heavy metal brasileiro se apresentam hoje, 16, em Fortaleza: Angra e Viper. A primeira traz a turnê que comemora 20 anos do disco "Temple os Shadows". Já o Viper completa 30 anos em 2025. O último disco deles foi "Timeless", de 2023.

Quando : domingo, 16, às 18 horas

: domingo, 16, às 18 horas Onde : Baladinha Club (avenida Godofredo Maciel, 480 - Parangaba)

: Baladinha Club (avenida Godofredo Maciel, 480 - Parangaba) Quanto : a partir de R$ 145

: a partir de R$ 145 Vendas : Meaple

: Meaple Mais informações: @dmusicshows



Memória O POVO

O novo episódio do Memória O POVO deste domingo, 16, traz a empresária Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará. A fortalezense lembra da sua trajetória: o início da vida profissional no artesanato, área na qual fundou o ateliê Nica, o sucesso como empreendedora, além de cantar uma música que costumava ser cantada pelo pai debaixo do chuveiro.

Quando : domingo, 16

: domingo, 16 Onde: O POVO+





Planetário

O Planetário Rubens de Azevedo traz neste domingo, 16, mais uma sessão de "Kira - O Futuro Próximo". Com projeções em alta resolução, a programação faz uma previsão sobre o futuro e o recurso mais precioso do planeta, a água, utilizando como base informações científica.