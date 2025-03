Brasil tem 11 indicações no Prêmio Platino

Foto: Alile Dara/Divulgação "Ainda Estou Aqui" concorre em três categorias no Prêmio Platino

As produções brasileiras "Ainda Estou Aqui", "Arca de Noé", "Senna" e "Cidade de Deus: A Luta Não Para" receberam indicações no Prêmio Platino, considerado um dos mais importantes da Ibero-América.

Depois de levar prêmios do Oscar, Globo de Ouro, Goya, Abraccine e 40 outros, "Ainda Estou Aqui" também chega à competição de filmes ibero-americanos Platino. Pela categoria "Melhor Direção", Walter Salles concorre com grandes nomes do cinema mundial, como Pedro Almodóvar, pela produção espanhola "A Sala do Lado". Já a protagonista do longa, Fernanda Torres, disputa com Úrsula Corberó, Carolina Yuste e Sol Carballo na categoria "Melhor Atriz". O longa também está indicado como "Prêmio do Público de Melhor Filme".

A série "Senna", produção original da Netflix, teve indicações nas categorias "Melhor Minissérie ou Série de Televisão de ficção ou documentário", "Melhor Ator de Série" para o protagonista Gabriel Leone e "Melhor Criador de Série" para os realizadores Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade.

Já a minissérie "Cidade de Deus: A Luta Não Para" teve três indicações - concorrendo nas categorias "Melhor Minissérie ou Série de Televisão de ficção ou documentário", "Melhor Ator de Série" para Alexandre Rodrigues e "Melhor Atriz de Série" para Andreia Horta. A produção "Arca de Noé", de Sérgio Machado e Alois di Leo, concorre como "Melhor Documentário". A cerimônia de premiação do Prêmio Platino ocorre em 27 de abril deste ano, em Madri.