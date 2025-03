Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 17 de março (17/3)

Foto: Iratuã Freitas/Divulgação Em Fortaleza, há novo espaço dedicado às artes: a Artesano Casa Galeria

Em Fortaleza, há novo espaço dedicado às artes: a Artesano Casa Galeria. Recém-inaugurado, o local "celebra o fazer manual e o bem-viver", segundo os organizadores. Além de dois andares para exposição, há venda de peças de arte e design. Os visitantes podem conferir a produção de arte contemporânea e clássica cearense. Alguns dos nomes contemplados são Beatriz Soares, Camila Fiuza e Érico Gondim.

Quando : aberta de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas; aos sábados, das 9h às 12 horas

Mundo dos Robôs

Durante o mês de março, o Shopping RioMar Fortaleza recebe a exposição "Mundo dos Robôs". Instalada na Praça de Eventos, a mostra conta com dez robôs gigantes e hiper-realistas. Crianças, pais e responsáveis podem participar das atividades no espaço, além de tirar fotos junto aos robôs.

Quando : segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos, das 13h às 21 horas; aberto até 30 de março

Vitória

Estrelado por Fernanda Montenegro, o filme "Vitória" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. A obra é inspirada em história real. O longa conta a trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável.

Inscrições

Estão abertas até esta segunda-feira, 17, as inscrições para o Projeto porto MIS CinéFabrique, voltado a estudantes cearenses de cinema e audiovisual. Desenvolvido em parceria com o Instituto Mirante/Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) e com a escola francesa CinéFabrique, o projeto é uma oportunidade para jovens cineastas cearenses produzirem curtas-metragens e trabalharem com estudantes franceses.

Quando : até segunda-feira, 17

No Radar

O ator e humorista cearense Max Petterson retorna aos palcos de Fortaleza neste fim de semana para apresentar o espetáculo "Bôcu Bonjour". No stand-up, o artista fala sobre suas aventuras, contemplando desde os "causos" da infância até à vida em Paris, na França. O espetáculo começou a ser encenado em 2020.