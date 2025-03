Mostra 'Noia nos Bairros' leva cinema às 12 regionais de Fortaleza

Foto: Noia Festival/Divulgação O filme "Adorável Evolução" é uma das produções exibidas no "Noia nos Bairros"

Festival reconhecido na cena cultural de Fortaleza, o Noia chega a 2025 com o projeto “Noia nos Bairros”, que propõe levar curtas-metragens universitários de 2024 para 43 bairros de Fortaleza, incluindo oficinas de audiovisual e produção cultural. O lançamento ocorreu na quinta-feira, 13, no equipamento Cuca Pici.

Derivada do festival de audiovisual universitário Noia, a mostra itinerante acontece até o dia 13 de junho, com exibição dos filmes premiados na 22ª edição do Festival Noia, seguidos de debates sobre as abordagens dos filmes.



As datas das exibições nos bairros da Capital vão ser divulgadas nas redes sociais do Festival Noia.

'Noia nos Bairros': oficinas e workshops

Para além das exibições, a mostra leva oficinas presenciais em pelo menos um bairro de cada uma das 12 regionais de Fortaleza. Com a temática é "Como Viabilizar Projetos Culturais em Comunidades Periféricas", as atividades serão ministradas por Paulo Benevides, economista, consultor cultural e diretor do Festival Noia.

No ambiente online, ocorre o workshop "Viabilização de Projetos Culturais na Periferia de Fortaleza", transmitido pelo canal do YouTube do Festival Noia. O curso pretende desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos, por meio da apresentação de conceitos, fundamentos e características do empreendedorismo cultural e criativo.

Noia nos Bairros: confira os bairros que vão receber a mostra audiovisual

José Walter

Onde: rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici

Passaré

Onde: rua Aroeiras, 920 - Passaré

Barroso

Onde: rua Rita Cássia Silva, 38 A - Barroso

Cidade Jardim III

Onde: rua 01 A - José Walter

Mucuripe

Onde: rua Dep. Joaquim Figueiredo Correia, 270 - Mucuripe

Padre Andrade

Onde: rua Banvarth Bezerra, 425 - Padre Andrade

Papicu

Onde: rua André Dall'olio, 321 - Papicu

Parque Dois Irmãos

Onde: rua Afonso Lopes, 1459 - Parque Dois Irmãos

Parque Jerusalém

Onde: rua São Timóteo, 1515 - Parque Jerusalém

Paupina

Onde: rua Prof. Martha Gradvohl, 280 - Paupina

Praia do Futuro

Onde: avenida Clóvis Arrais Maia, 1818 - Praia do Futuro

Vicente Pinzón

Onde: rua Paulo Crispim, 81 - Vicente Pinzon

Itaoca

Onde: rua G, 49, lote Centro-Sul - Itaoca

