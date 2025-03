Novo filme de Allan Deberton une música e drama nas praias de Aracati

Foto: Luiz Alves/ Divulgação O musical cearense "O Melhor Amigo" é dirigido por Allan Deberton

Após o grande sucesso de “Pacarrete” (2019), grande vencedor do 47º Festival de Gramado, Allan Deberton parte do sertão para a praia num resgate nostálgico da sua carreira.

Mesmo que seja uma nova versão do seu curta homônimo, estrelado por Jesuíta Barbosa em 2013, o filme “O Melhor Amigo” toma para si uma identidade própria na construção de um musical plastificado com canções polidas e danças coreografadas.

Na trama, Lucas (Vinicius Teixeira) viaja para Canoa Quebrada, em Aracati, para superar uma crise no seu relacionamento. Como numa fábula, lá ele encontra uma das suas paixões do passado: Felipe, motorista de buggy pela manhã e dançarino sedutor à noite.

Mesmo que Vinicius esteja fora de sincronia entre o drama e o humor, o filme sabe utilizá-lo como espectador da ambição na própria narrativa.



Enquanto o personagem vai se petrificando por não saber reagir ao amor e ao tesão, a cidade orbita suas emoções: no bar, na areia ou na rua, o mundo dança para responder sua angústia. "Acho que ele vai chorar...", diz uma observadora, segundos antes dele começar a cantarolar uma canção triste.



O diretor mergulha nos signos dos musicais para dar sentido à "artificialidade" da trama, como se a superfície fosse em si uma justificativa.

A história é pouco convincente, especialmente porque o namoro pena para superar a paródia e o passado do "melhor amigo" demora para encontrar qualquer fisicalidade, mesmo que Gabriel Fuentes tente ultrapassar a superfície.



"O Melhor Amigo", de Allan Deberton, estreia nos cinemas em março

Sempre que se suspende para alguém cantar, no entanto, o filme reafirma sua coragem ingênua que é acreditar na mera replicação do gênero aqui no Ceará, tão longe de Hollywood. É um gesto autossuficiente, no fim das contas, porque atrai pelo ineditismo simpático.



Na construção desse universo, a roupagem escapista do "Bar Sal e Pimenta" é um deleite: Denis Lacerda, Mulher Barbada e Muriel Cruz brilham. Gretchen faz uma estranha participação de luxo, tão distante que chega a parecer um holograma no palco, mas o roteiro acaba dando um jeito para ela influenciar a trama diretamente.

O diretor Deberton é esperto o suficiente para impressionar na exploração visual daquele lugar de fuga que se veste de paraíso - o horizonte do mar, os becos escuros da cidade, os planos abertos sobre a areia e até mesmo as estrelas profundas da noite em meio às falésias.



"O Melhor Amigo" é um filme desnorteado, mas agarrado na ideia de que, mesmo no raso, a diversão pode ser um destino autorreferente. Em grande parte, é mesmo.

O Melhor Amigo

