Programe-se: Confira a agenda cultural desta quarta, 19 de março (19/03)

Compodo a programação da Mostra de Artes Cênicas 2025 do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), os espetáculos "Corpo-Lixo-Cidade", de Silvia Moura, e "Miró: Estudo Nº 2", do grupo Magiluth, são apresentado nesta quarta-feira, 19, às 17h30min e às 19 horas, respectivamente. As peças são gratuitas e acontecem no teatro do equipamento.

Tradicional atividade das quartas-feiras dn Pinacoteca do Ceará, o "Yoga ao pôr do sol" acontece neste dia 19, Dia de São José, a partir das 17h30min. A prática meditativa utilizada será a Sahaja Yoga, com 20 vagas disponíveis por ordem de chegada.

Estão abertas as inscrições para o 4º Concurso de Fotografia do Museu da Fotografia Fortaleza. Esta edição homenageia a primeira mulher repórter fotográfica do Ceará e do O POVO, Maria Rosa Rodrigues. O concurso é aberto para fotógrafos, amadores e profissionais, que são convidados a capturarem imagens que revelem a relação entre ser humano e meio ambiente, promovendo a valorização da biodiversidade.

Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacica Pequena, foi a primeira mulher no Brasil a ocupar esta posição: a de líder de sua aldeia. No novo episódio do Memória O POVO, ela conta histórias de sua trajetória, como a da cura da cegueira que tinha até os 11 anos. Ela também fala sobre a luta contra o preconceito e pela demarcação das terras em que habita, e o empenho em proteger os 400 indígenas da aldeia. O Memória O POVO é um produto audiovisual

do O POVO

O Circo Celestia recebe nesta quarta-feira, 19, o show de humor de Zé Lezin, às 20h30min. Natural da cidade de Patos, na Paraíba, o humorista já tem mais de 20 anos de carreira, viajando em turnês por diversas cidades do Brasil. Em Fortaleza, ele realiza apresentação no feriado de São José.