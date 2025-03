Programe-se: Confira a agenda cultural desta quinta, 20 de março (20/073

.

Bôcu Bonjour

O humorista cearense que ganhou as redes sociais mostrando o seu dia a dia na França, Max Petterson, apresenta as sessões finais do espetáculo "Bôcu Bonjour". No palco, ele brinca com suas experiências na "cidade luz".

Quando: sexta-feira, 21, às 20 horas; sábado, 22, às 21 horas

sexta-feira, 21, às 20 horas; sábado, 22, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: em Uhuu.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso de valor inteiro na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)



Reabertura

Nesta quinta-feira, 20, acontece a festa de reabertura do Centro Cultural Belchior com o show especial "Salve Belchior", que é apresentado pelo artista Agê Prod, com participações musicais de Mumutante, Mateus Fazeno Rock, Di Ferreira, Luiza Nobel e Caiô.

Quando: quinta-feira, 20, a partir das 18 horas

quinta-feira, 20, a partir das 18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Gratuito



Corporificar

O projeto Ocupa Cultura chega ao Teatro B. de Paiva com a temporada do espetáculo "Corporificar", uma montagem que explora etnografia dos ritmos indígenas femininos da aldeia Indígena Tremembé. Na peça, as artistas evocam entidades femininas para cruzar experiências.

Quando: sexta-feira e sábado, 21 e 22, às 19 horas; domingo, 23, às 18 horas

sexta-feira e sábado, 21 e 22, às 19 horas; domingo, 23, às 18 horas Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90C - Centro)

Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90C - Centro) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira); vendas em Sympla.com.br



Abba The History

O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 22, o show "Abba - The History", um tributo a uma das bandas mais conhecidas do mundo nos anos 1970 e 1980. O espetáculo promete surpreender com jogo de luzes, efeitos especiais e trocas de figurino.

Quando: sábado, 22, às 19 horas e às 21h30min

sábado, 22, às 19 horas e às 21h30min Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 85; Vendas em Uhuu.com



Tributo a Linkin Park

A banda recifense Papercut, um dos tributos do Linkin Park mais famosos do Brasil, faz show em Fortaleza neste sábado, 22. O grupo se apresenta na Pub Vibe 08, em evento que conta com show de abertura da banda Adrenaline, com tributo ao System of a Down.

Quando: sábado, 22, às 22 horas

sábado, 22, às 22 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 35; vendas pelo Sympla.com



Peter Pan

O Grupo Catavento de Teatro apresenta neste sábado, 22, o espetáculo infantil "Peter Pan - Uma Aventura na Terra do Nunca", com o tradicional conto de fadas sobre o menino que não queria crescer e seus amigos na Terra do Nunca. Em cena, também se destacam os personagens Wendy, Sininho, Capitão Gancho e Smee.

Quando: sábado, 22, às 17 horas

sábado, 22, às 17 horas Onde: Teatro AABB (Avenida Barão de Studart, 2917, Auditório, Joaquim Távora)

Teatro AABB (Avenida Barão de Studart, 2917, Auditório, Joaquim Távora) Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira); vendas pelo Sympla.com



Corpoco

A partir do conceito de cena expandida, em que um artista faz do campo de criação as suas referências e experiências, Felipe Castro realiza a montagem "Corpoco", com som de Rodrigo Brasil. Os dois artistas propõe uma apresentação de dança-teatro com diferentes técnicas, métodos e procedimentos próprios do gênero performance.