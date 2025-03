Foto: Reprodução/Instagram Charli_XCX Cantora Charli XCX durante festa de aniversário

Carimba que é brat! O Vibe 085 Pub traz nesta sexta-feira, 21, a festa "Brat Day", voltada para a cantora britânica Charli XCX. Além de sucessos como "Talk Talk" e "Von dutch" da homenageada da noite, também terão hits de artistas como Troye Sivan, Dua Lipa, Lady Gaga, Pabllo Vittar e Kylie Minogue.

Quando: sexta-feira, 21,

às 22 horas

Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (preço 3º lote). Ingressos vendidos no Sympla.

Pré-Bienal

A Bienal do Livro do Ceará 2025 ainda não começou oficialmente, mas alguns eventos intitulados "Pré-Bienal" já estão ocorrendo. Nesta sexta-feira, 21, o "4º Colóquio Bece - Mulheres em Cena: das páginas escritas às que vivem nelas" traz um debate sobre a presenças das autoras na literatura. A programação terá participação das escritoras Aline Bei (foto), Luana Antunes e Bárbara Kariri, mediadas por Lilian Martins de Abreu.

Quando: sexta-feira, 21, às 17 horas

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito.

Polifonias

O Anfiteatro Dragão do Mar recebe nesta sexta-feira, 21, a apresentação "Polifonias", com o DJ Rapha Anacé e o artista Erivan Produtos do Morro. Para o set do DJ, ele levará uma fusão de gravações feitas nas aldeias e comunidades indígenas com músicas populares brasileiras, unindo ritmos ancestrais com contemporâneos. Já Erivan apresenta "Hip-Hop Instrumental", indo para além do convencional, trazendo também a guitarra e violino, por exemplo, no som.

Quando: sexta-feira, 21,

às 19h30

Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Ingressos vendidos no Sympla e na bilheteria física do equipamento.

Roda de Samba

Bora de samba nesta sexta-feira, 21? O Moto Libre leva mais uma vez para sua programação a Roda de Samba, a partir das 21h30 com SamBomja. Em seguida, às 0h30, Gabi Nunes entra com seu elenco e continua a festa que encerra apenas às 3 horas. A casa estará aberta a partir das 21 horas para o público.

Quando: sexta-feira, 21, a partir das 21h30

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25. Ingressos vendidos pelo Sympla

Cinema e Memórias

O Palco Praça de Convivência do Centro Cultural Banco do Nordeste realiza nesta sexta-feira, 21, o "Cinema e Memórias", exibindo três documentários sobre a trajetória de ícones da cultura brasileira. O primeiro a ser rodado será "Lia de Itamaracá: Rainha", às 14 horas, sendo seguido por "Severino Vitalino: Mestre Aprendiz", às 15 horas, e "Zé Celso: Ser Visceral", às 16 horas.

Quando: sexta-feira, 21, a partir das 14 horas

Onde: Centro Cultural do Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito