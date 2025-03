Da Páscoa ao dia a dia

Foto: Portugália/Divulgação Pão de coco produzido pela padaria Portugália

Qual comida não pode faltar na mesa durante a Semana Santa? Para alguns, a resposta seria o peixe.Talvez para uma criança, ao pensar na Páscoa, seria o chocolate. Mas falando de um cearense, o que não pode faltar é o pão de coco. A receita é considerada tipicamente cearense, mas esta repórter não encontrou uma data específica para quando ela começou a ser produzida. Isso não limita, é claro, a produção de pães com coco entre seus ingredientes apenas ao Ceará, mas apenas no Estado ela tem essa força e ganha esse nome. Em sites, por exemplo, recebe o título de "pão de coco cearense".

Na Semana Santa, o alimento encontrou um local de destaque. É preciso lembrar que esta época já tem, historicamente, uma relação com pão no geral, pois é algo que parte da crença religiosa: o pão da Santa Ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos, além de simbolizar o corpo de Cristo.

Robério Marques, instrutor de Gastronomia do Senac Ceará, explica que há um entendimento de que o pão da Santa Ceia deve ser "mais crocante, firme e denso", mas que o cearense tem o costume de consumir pão sovado — popularmente conhecido como "massa fina".

"Temos uma produção de coco gigantesca e foi-se pensando em como ele poderia ser adicionado dentro dessa preparação", destaca.

Um pão que já era bastante procurado (o sovado) ganhou o incremento de uma fruta bastante famosa no Estado, o coco, tanto na massa como ralado por cima, unindo sabores e trazendo um diferencial para a época comemorativa.

"É um pão da festividade religiosa, mas é interessante que hoje as indústrias têm uma produção de pão de coco grande", aponta Robério.

"Virou tradição da mesa do café da manhã cearense, não necessariamente da Páscoa", completa.

Por falar na simbologia cultural, em fevereiro de 2025, um Projeto de Lei passou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará, visando reconhecer o pão de coco como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Estado.

Retornando a produção dessa massa, Robério Marques aponta que o fácil preparo da massa como um dos motivos. "O pão massa fina é muito simples de ser feito. Ele é um pão de processamento direto, então não exige nenhum tipo de fermentação prolongada ou nenhum tipo de farinha específica com teor de proteína mais elevado e muito menos um alto teor de hidratação", afirma.

E continua: "Pego toda minha formulação, minha farinha de trigo, açúçar, fermento biológico seco e faço a hidratação de, aproximadamente, 50% a 55% de umidade em relação a farinha de trigo. Misturo e construo a massa de uma forma simplificada. Então, consigo fazer essa produção em uma manhã, por exemplo".

E as indústrias de pães podem usar a criatividade para tornar o alimento mais convidativo, como adicionando coco ralado por cima ou pedaços de coco dentro do pão. Em alguns casos, como cita Robério Marques, é acrescido leite condensado na parte externa junto aos pedaços da fruta.

Seja como preferir, padarias em Fortaleza mantêm uma produção diária de pão de coco, atendendo aqueles que desejarem comer a massa ao longo do ano, não apenas na Páscoa. O Vida&Arte listou algumas em que ele pode ser encontrado, independente do mês. Confira.

Art Pão

Na Art Pão, a produção do pão de coco é diária e são vendidos no peso, com o quilo custando R$ 31,90. Um pacote do alimento pesa em torno de 250g, o que leva o produto a custar, aproximadamente, R$ 8 a unidade.

Onde: Art Pão (rua José Vilar, 3190 - Loja A - Dionísio Torres)

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 6h às 20h30 | sábado, das 6h às 20 horas

Mais informações:

@artpaopadaria (Instagram) | (85) 98815-3542 (WhatsApp)

Empório de Fátima

Localizado no bairro de Fátima, a padaria Empório de Fátima aposta na variedade e oferece o pão de coco de forma tradicional, integral (rico em fibras, zero lactose e diet) e recheado, com opções como gotas de chocolate e Romeu e Julieta (goiabada com queijo). Por delivery, a unidade custa R$ 13,99, enquanto na loja cada 100g

é vendida por R$ 2,99.

Onde: Empório de Fátima

(av. . Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima)

Horário de Funcionamento: de 5h às 22 horas

Mais informações:

@emporiodefatima (Instagram) | (85) 98956-7210

Portugália

Na Portugália, pão de coco também é produzido diariamente, não precisando esperar a Semana Santa para comer a massa. No delivery, o alimento é vendido pelo peso de aproximadamente 300g, custando R$ 11,54. É possível também consumir pessoalmente na loja localizada no Cocó.

Onde: Padaria Portugália (rua Professor Otávio Lobo, 755 - Cocó)

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 6h às 21:50 | Domingo e Feriados: 7h às 21:50

Mais informações:

@padariaportugalia (Instagram) | (85) 85 98148-2676 (WhatsApp)