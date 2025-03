Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 21 de março

O momento pode trazer desafios para seu rendimento intelectual, já que há uma tendência a interpretar as situações de maneira distorcida ou superficial, devido à tensão entre Lua, Júpiter e Saturno. Antes de expor suas ideias ou tomar decisões, busque compreender melhor os assuntos em questão.

Touro 21/04 a 20/05

A tensão entre Lua, Júpiter e Saturno indica um período instável para lidar com temas financeiros e patrimoniais, já que sua percepção pode estar comprometida. Acompanhar as variações do mercado financeiro é essencial para evitar imprevistos.