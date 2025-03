Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 22 de março (22/3)

Foto: Cena da Peça de teatro As Vizinhas do grupo Cia. Cearense de Molecagem. (Foto:Divulgação)

A peça "As Vizinhas" é apresentada no Teatro da Praia neste sábado, 22. Uma recém-divorciada e uma funcionária pública de férias passam a conviver no mesmo condomínio. Antagônicas, divergentes e alucinadas, elas passam a se tolerar de qualquer jeito. Resultado? Intrigas, fofocas e riso para todos os lados.

Quando: sábado, 22, e domingo, 23, às 20 horas

Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





ABBA

É realizado no Theatro Via Sul o espetáculo "Abba - Experience In Concert", tributo à banda sueca Abba. Com 30 integrantes no palco, a apresentação convida o público a viajar no tempo e relembrar os clássicos de um grupo que marcou geração ao liderar as paradas de música de 1974 a 1982.

Quando: sábado, 22, às 19 horas e às 21h30min

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 85; vendas no site Uhuu

Severinos

O Grupo Armorial de Teatro apresenta no Teatro Dragão do Mar neste sábado, 22, o espetáculo "Severinos", inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto: "Morte e Vida Severina". Severino enfrenta longa caminhada pelo sertão em busca de um propósito de vida, questionando a linha tênue entre o "ser" e o "ter". A peça leva de forma poética ao público "um grande soneto à vida".

Quando: sábado, 22, às 20 horas

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); ingressos no Sympla e na bilheteria



Milton Nascimento

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 22, o documentário "Milton Bituca Nascimento", de Flávia Moraes. O longa acompanha os bastidores dos últimos shows do artista, refletindo sobre a conexão humana e espiritual que marcou sua carreira. Registrando a turnê de despedida do cantor e compositor mineiro, o filme destaca o impacto global e as profundas ligações emocionais de sua música ao longo das gerações.