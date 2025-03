Confira a agenda cultural deste domingo, 23 de março (23/3)

Foto: MIS/Divulgação Camerata de Cordas da UFC

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta o espetáculo "As heroínas do Studio Ghibli". A apresentação traz músicas de obras como "A Viagem de Chihiro" e "Princesa Mononoke".

Quando : domingo, 23, às 10 horas

: domingo, 23, às 10 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito por ordem de chegada. O equipamento está arrecadando doações 1kg de alimento não-perecível





Ateliê Sensorial

A Pinacoteca do Ceará realiza neste domingo, 23, às 10 horas, o Ateliê Sensorial, atividade voltada para crianças neurodivergentes e seus responsáveis. Nela, os pequenos participam de atividades que estimulam os sentidos por meio do tato, olfato, visão e audição.

Quando : domingo, 23, às 10 horas

: domingo, 23, às 10 horas Onde : ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. São disponibilizadas 15 vagas, preenchidas por ordem de chegada



Elas, o Ceará e o Jazz

O Mercado AlimentaCE, que integra o Complexo Cultural Estação das Artes, recebe neste domingo, 23, o show "Elas, o Ceará e o Jazz", que reúne as cantoras Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues. A apresentação busca destacar as novas vozes cearenses.

Quando : domingo, 23, às 12 horas

: domingo, 23, às 12 horas Onde : Mercado Alimenta CE, Complexo Cultural Estação das Artes (rua João Moreira, 540 - Centro)

: Mercado Alimenta CE, Complexo Cultural Estação das Artes (rua João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Tá meio musical

O projeto “Tá meio musical esse ambiente” chega a sua terceira edição neste domingo, 23, com apresentação no Parque Adahil Barreto. As apresentações ficarão por conta de Ângela Lopes e Davi Duarte, levando para o público seus trabalhos autênticos de forma gratuita, a partir das 15 horas.

Quando : domingo, 23, às 15 horas



: domingo, 23, às 15 horas Onde : Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres)



: Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres) Gratuito



Ivonilo Praciano

O novo episódio do Memória O POVO, que chega a plataforma do O POVO neste domingo, 23, traz Ivonilo Praciano, jornalista que fez história no O POVO, estando a frente de projetos especiais como a coluna Layout, voltada para a indústria da propaganda. Durante sua participação, ele memora momentos marcantes em sua passagem pelo jornal, além de histórias da infância e adolescência.