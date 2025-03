Bibliotecas comunitárias de Fortaleza: conheça as unidades que funcionam na capital

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Biblioteca comunitária Sorriso da Criança .(Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A entrada no universo literário pode acontecer a partir de várias portas: um paradidático da escola, um livro emprestado de um amigo ou uma obra que estava guardada em casa. Os primeiros contatos com a leitura, muitas vezes reforçados com o apoio das instituições de ensino, são sustentados com a presença de bibliotecas de fácil acesso.

Na rua de casa, no bairro vizinho, ao lado da escola ou perto do trabalho dos pais: as bibliotecas são mais do que um espaço de exposição dos mais diversos livros já escritos e publicados, mas também são ponto de encontro entre o leitor e a possibilidade infinita de diversão e novos conhecimentos.

Em clima de Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Vida&Arte listou bibliotecas comunitárias de Fortaleza para você conhecer. Com horários variados e em diversos bairros, o ideal é levar as crianças, amigos e toda a família e descobrir novos mundos literários.





Conheça as bibliotecas comunitárias em Fortaleza:

Biblioteca Comunitária Leônidas Magalhães

Onde: rua Ferreira dos Santos, 197 - Álvaro Weyne

Horários e mais informações: no Instagram @leonidasmagalhaes1

Biblioteca Adianto

Onde: rua Santa Isabel, 70 - Barra do Ceará

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecaadianto

Biblioteca Viva

Onde: avenida Cap. Waldemar Paula Lima, 680 - Barroso

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecavivaoficial

Biblioteca Bate Palmas

Onde: avenida Val Paraíso, 673 - Conjunto Palmeiras

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecabatepalmas

Casa Futuro

Onde: rua Nelson Mandela, 269 - Coaçu

Horários e mais informações: no Instagram @_casa_futuro

Livro Livre Curió

Onde: rua George Sosa, 109 - Curió

Horários e mais informações: no Instagram @livrolivrecurio

Biblioteca Comunitária Criança Feliz

Onde: rua Gaudioso de Carvalho, 302 - Floresta

Horários e mais informações: no Instagram @bccriancafeliz

Quintal Cultural

Onde: rua Xavier da Silveira, 2781 - Granja Lisboa

Horários e mais informações: no Instagram @quintalcultural_

Biblioteca da Pastoral do Menor

Onde: rua Taquari, 2231 - Granja Portugal

Horários e mais informações: no Instagram @pamengranjaportugal

Biblioteca Comunitária Mundo Jovem

Onde: rua Alberto Ferreira, 564 - Jardim Iracema

Horários e mais informações: no Instagram @bibmundojovem

Biblioteca Comunitária Jardim Literário

Onde: rua Eretides de Alencar, 302 - Jardim Iracema

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecajardimliterario

Biblioteca Comunitária Coisa de Preto

Onde: avenida F, 570 - José Walter

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecapoetavictor

Biblioteca Comunitária Chico Parafuso

Onde: avenida Jovita Feitosa, 843 - Parque Araxá

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecachicoparafuso

Cabinhas Leitoras

Onde: rua Senador Álvaro Adolfo, 1369 - Padre Andrade

Horários e mais informações: no Instagram @cabinhasleitores

Biblioteca Professora Ada Pimentel

Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 4600 - Padre Andrade

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecaprofadapimentel

Biblioteca Comunitária Famílias Reunidas

Onde: rua Rincão, 79 - Padre Andrade

Horários e mais informações: no Instagram @bbc_familiasreunidas

Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias

Onde: rua Piauí 1366 - Pici

Horários e mais informações: no Instagram @papocodeideias

Biblioteca Comunitária Sorriso da Criança

Onde: rua Planalto, 167 - Presidente Kennedy

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecasorriso

Tenda da Leitura

Onde: rua Seis, 1010 - Quintino Cunha

Horários e mais informações: no Instagram @tendadaleitura

Biblioteca Comunitária Sabiá

Onde: rua São José, 90 - Sabiaguaba

Horários e mais informações: no Instagram @bibliotecacomunitaria.sabia

Biblioteca Comunitária Viva a Palavra

Onde: rua Benjamin Franklin, 596 - Serrinha

Horários e mais informações: no Instagram @vivapalavraa





XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando : 4 a 13 de abril, das 10h às 22h

: 4 a 13 de abril, das 10h às 22h Onde : Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito