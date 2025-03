Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 24 de março (24/3)

Foto: Divulação/GO BIGGER BRASIL Go Bigger

O Go Bigger Park segue disponível para o público. A programação reúne atrações infláveis para o público se divertir. Há mega pula-pula inflável, tobogã e outros brinquedos.

Quando : no Iguatemi, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas; no RioMar, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 13h às 21 horas

: Shopping Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1355 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 49; mais informações em gobiggerbrasil.com.br





Chico Bento

Entrou no catálogo da plataforma de streaming Prime Video o filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", baseado no personagem da série de quadrinhos criada por Mauricio de Sousa. O live-action mostra Chico Bento, um garoto alegre e apaixonado pela natureza. Ele leva uma vida tranquila na Vila Abobrinha, repleto de amigos, histórias e goiabas. Entretanto, o garoto precisa mobilizar sua turma para impedir que a construção de uma estrada nas terras do Nhô Lau afete sua goiabeira. O longa foi dirigido por Fernando Fraiha.

Onde: Prime Video





Branca de Neve

Segue em cartaz o live-action do clássico "Branca de Neve". Na adaptação, uma rainha má e bela resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua enteada, Branca de Neve, a mais linda de todas. Entretanto, o carrasco que deveria assassiná-la a deixa partir e, durante sua fuga pela floresta, encontra a cabana dos sete anões, que trabalham em uma mina e passam a protegê-la.

Quando e onde: Ingresso.com





No Radar

Estão à venda ingressos para a peça "A Árvore", da atriz Alessandra Negrini. O trabalho é apresentado em Fortaleza, em abril, no Teatro Brasil Tropical. Com texto de Silvia Gomez e direção de Ester Laccava, "A Árvore" acompanha as reflexões de uma mulher ao ver seu próprio corpo em transformação em algo ainda desconhecido.

Quando : sábado, 5 de abril, às 20 horas; domingo, 6 de abril, às 19 horas

: sábado, 5 de abril, às 20 horas; domingo, 6 de abril, às 19 horas Onde : Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira); vendas no Sympla





Segunda sem Lei

A Budega dos Pinhões realiza a "Segunda Sem Lei", reunindo diferentes DJs com estilos como MPB, reggae, R&B e pop. Nomes como os DJs Nego Célio, Tomé, Freddi, BiaTurri, Ruthlovi, Estácio, Gato Preto, Maarji e Bugzinha já passarem pela casa. início da semana no bar localizado ao lado do Mercado dos Pinhões conta com happy hour de caipirinha e demais drinks do cardápio com desconto.