Confira a agenda cultural desta terça-feira, 25 de março (25/3)

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-03-2025: Primeiro dia de desfiles das agremiações de maracatu, na Avenida Domingos Olímpio. Na foto, o Maracatu Solar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Para celebrar o Dia do Maracatu e o feriado do Dia da Data Magna do Ceará, estabelecido para relembrar o fim da escravidão no Estado, o tradicional Maracatu Solar fará um cortejo festivo nesta terça-feira, 25. O local escolhido é o Calçadão da Barra do Ceará. O Maracatu sai em desfile pela Beira Rio e segue até o Restaurante Albertus. Ao longo do evento será gravado também um videoclipe.

Quando : terça-feira, 25, a partir das 16 horas

: terça-feira, 25, a partir das 16 horas Onde : Av. Rad. Jose Lima Verde - Barra do Ceará

: Av. Rad. Jose Lima Verde - Barra do Ceará Gratuito



Parque de Dinossauros

Localizado em Caucaia, o Alchymist Prehistoric Park é opção de lazer para a família e diferentes públicos. O parque temático de dinossauros reúne mais de 60 réplicas em tamanho real, mais de um quilômetro de trilhas e modelos animatrônicos de dinossauros que chegam a 20 metros de altura.

Quando : quarta-feira a domingo, das 9h às 18 horas

: quarta-feira a domingo, das 9h às 18 horas Onde : Alchymist Prehistoric Park (Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia)

: Alchymist Prehistoric Park (Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia) Quanto: R$ 99,90 (inteira) e R$ 49,95 (meia); vendas no site alchymistprehistoricpark.com.br, bilheteria presencial e WhatsApp (85) 98195.6232



Circo em Cena

O espetáculo "O Futuro É Uma Budega" é apresentado no Teatro Dragão do Mar. A obra visa difundir o circo de rua e o artista Felipe Firmino usa uma bodega como dispositivo cênico, mesclando histórias de um "galego".

Quando : terça-feira, 25, a quinta-feira, 27, às 19h30min

: terça-feira, 25, a quinta-feira, 27, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Exposição

A Cave Galeria,localizada na Rua Pereira Valente, exibe a exposição "Memória Elementar", dos artistas Gi Monteiro, Júlio Jardim e Navegante Tremembé. Sob a curadoria de Lucas Dilacerda, a mostra reúne pinturas, desenhos e esculturas que resgatam a relação entre ecologia e a história ancestral na produção artística. Os artistas investigam seu passado para além da memória humana, ampliando a concepção convencional

de ancestralidade.

Quando : de terça a sexta-feira, das 13h às 19 horas; sábado, das 10h às 14 horas

: de terça a sexta-feira, das 13h às 19 horas; sábado, das 10h às 14 horas Onde : Cave Galeria (R. Pereira Valente, 757 - Meireles)

: Cave Galeria (R. Pereira Valente, 757 - Meireles) Gratuito





Circo Celestia

O Circo Celestia, do Grupo Cirque Amar, apresenta três sessões nesta terça-feira, 25. Com mais de 200 profissionais envolvidos, o espetáculo tem combinação de música, dança, teatro e manobras radicais, com atrações como o freestyle motocross, no qual motos desafiam a gravidade. Números com equilibristas, mágicos e trapezistas também integram a apresentação.