Em abril, Fortaleza recebe festival de hambúrguer com entrada gratuita

Foto: Niklas Rhöse/Unsplash Festival de hambúrgueres chega em abril a Fortaleza

Entre os dias 3 e 13 de abril, Fortaleza recebe pela primeira vez o festival de hambúrgueres "Burguerland". O evento terá entrada gratuita e ocorrerá nos shoppings RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, e no RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

No total, serão 15 estações com diversas receitas de hambúrguer, que vão estar disponíveis com preços a partir de R$ 25. Torresmos, batatas, chopp gelado e sobremesas como milkshakes também estarão disponíveis na ocasião.

No evento, inédito na Capital, os hambúrgueres de costelinha e shimeji são os destaques do festival. Entre os sabores de milkshake, estão: torta de limão e paçoca, além de doces clássicos como fondue e merengue de morango.

Burguerlannd - Festival de Hambúguer em Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Quando: de 3 a 6 de abril, das 12h às 23 horas

Onde: avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Mais informações: no Instagram @burguerlandfestival @riomarkennedy

Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

Quando: de 10 a 13 de abril; das 12h às 23 horas

Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Mais informações: no Instagram @burguerlandfestival @riomarfortaleza

Gratuito