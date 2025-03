MIS celebra três anos de reabertura com programação gratuita

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação MIS realiza programação especial para celebrar três anos de reabertura

Em comemoração aos três anos de reinauguração, o Museu da Imagem e Som do Ceará Chico Albuquerque (MIS-CE) realiza uma programação artística e cultural gratuita com atividades diversas entre a quarta-feira 26, e o domingo, 30. A agenda do equipamento inicia com o Fórum do Futuro, que também marca o encerramento da exposição "Vermelho Vivo: Amor e Revolução".

Na quarta-feira, 26, e na quinta-feira, 27, o evento irá discutir a função da arte na construção, além dos desafios da sociedade atual com pesquisadores, artistas e personalidades do Brasil, Portugal e Argentina. O debate acontecerá em quatro mesas com eixos distintos: Direitos Humanos, Música, Fotografia e Cinema. Cada mesa terá seu próprio formulário de inscrição, gratuito e on-line. Os encontros acontecerão na sala imersiva do espaço localizado no Meireles.

Na ocasião, o equipamento também promoverá show da banda Leves Passos e de Luiz Fidelis. Durante a programação de aniversário do MIS, os artistas Rodger Rogério e Mona Gadelha participam de uma conversa sobre o disco "Chão Sagrado", trabalho do cantor, compositor e ator cearense em parceria com Teti.

A produção musical é considerada uma das mais importantes do "Pessoal do Ceará". O momento acontece no domingo, 30, a partir das 16 horas, na praça do Mis.

Também no domingo, 30. será realizada uma sessão adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), das 10h30min às 11h30min, na sala imersiva do equipamento.

"Fósseis do Cariri", "Aves do Ceará" e "Fragmento Kymera" são as exposições inclusas na programação especial. A ação conta com redução do volume, ajuste na iluminação e um percurso acessível para evitar sobrecarga sensorial nos participantes.