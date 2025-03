Pedro Ariel Santana, da CasaCor, fala sobre o papel do jornalismo ao pautar a arquitetura

Foto: Samuel Setubal O jornalista e arquiteto Pedro Ariel Santana é diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor

Na última quinta-feira, 20, aconteceu o lançamento da CasaCor 2025, que retorna à Rua Tibúrcio Cavalcante, no bairro Meireles, para um casarão que conta com 5 mil metros quadrados.

Com a temática “Semear os Sonhos”, a edição de 2025 se propõe a refletir sobre a crise climática e a trazer soluções por meio da arquitetura, do paisagismo e do design de interiores.

Na ocasião, após uma apresentação de slides bem elaborados que resumiam o tema anual da maior mostra de design de arquitetura das Américas, subiu ao palco para dissertar o arquiteto Pedro Ariel Santana.

Mente ativa e pensante, o Diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor ocupa o cargo no âmbito nacional há 11 anos e é responsável por fazer curadoria e garantir a excelência dos ambientes em cada uma de suas edições.

Baiano de nascença, Pedro tem em suas origens um paralelo estreito com o jornalismo. Após concluir a graduação em arquitetura aos 22 anos e iniciar um mestrado na área, ele se deu conta de que sua aptidão para a escrita ia além da vertente acadêmica. Iniciou, então, uma segunda graduação em jornalismo, após a mudança para São Paulo.

Hoje, após 14 anos de experiência como Diretor de Redação da Casa Cláudia, no grupo Abril, o profissional enxerga o papel complementar que o jornalismo tem ao pautar a arquitetura.

"O jornalista tem que analisar e saber, na ponta da língua, quais são as questões que pautam o seu tempo. Assim como o faz com outras linguagens, como teatro, cinema ou música, sinto que, na arquitetura, o jornalismo tem esse papel de conectar o conteúdo com as questões do mundo em que vivemos”, afirma.

No rol de possibilidades, ele lista alguns assuntos que, por conta da preferência estética, por vezes não surgem como prioridade na discussão arquitetônica.

“Penso muito em quais soluções os arquitetos estão buscando para melhorar, por exemplo, o nosso estado de saúde mental. Esse é um tema que consterna a todos, e o design de interiores, na arquitetura, já é comprovadamente uma influência significativa para o bem-estar emocional”, exemplifica.

Tratando-se do presente, de acordo com Pedro, ao considerar as possibilidades da arquitetura para 2025, a grande tendência centra-se na sustentabilidade. A tendência permeia os princípios da CasaCor e, sobretudo, reflete os anseios do mundo.

Segundo dados de 2020 do United States Green Building Council (USGBC), o Brasil possui mais de 1,5 mil construções sustentáveis, ocupando a 5ª posição no ranking mundial de sustentabilidade, do qual fazem parte 180 países.

Buscando minimizar os impactos ambientais das construções e promover uma maior integração com o meio ambiente, Pedro explica que a arquitetura sustentável direciona as soluções do design para a preocupação central com as questões climáticas.

Como alternativa, o jornalista propõe a junção da sabedoria ancestral à sabedoria tecnológica para enfrentar o avanço das mudanças climáticas.

“Precisamos tomar consciência dessa urgência e analisar quais recursos temos disponíveis para lidar com essa questão. Na arquitetura, vemos uma união entre a sabedoria ancestral e a tecnológica, uma fusão de pesquisas de pensadores e ambientalistas que, ao final, nos possibilita um mergulho nas possíveis soluções”, declara.

O tema “Semear Sonhos”, inclusive, surgiu a partir da pesquisa de Sidarta Ribeiro, fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Segundo o neurocientista brasiliense, a humanidade passa por um momento de abundância financeira que contrasta com um cenário inédito de desigualdade material e destruição ambiental.

Como resposta, Sidarta resgata em sua pesquisa os conceitos de “bem viver” e “sonhar coletivo”.

“O tema partiu dessa premissa do Sidarta de que precisamos reaprender a sonhar e imaginar novos futuros possíveis. Cada solução, antes de se concretizar, tem que ser sonhada, planejada, imaginada. E 'Semear Sonhos' é justamente um convite para que os profissionais possam voltar a sonhar com soluções arquitetônicas dos mais diversos tipos, embasadas no trabalho desses pesquisadores”, destaca.

Na palestra ministrada para o mercado cearense na noite desta quinta-feira, Pedro aproveitou o evento para instigar e apresentar exemplos bem-sucedidos de arquitetos e urbanistas que concretizaram o feito de unir a teoria da sustentabilidade à execução arquitetônica.

Com afinco à palavra, Pedro também aborda essas e outras questões em seu livro "A Grande Beleza", que reúne imagens de diversas edições da CasaCor pelo Brasil. Com a sexta edição lançada em 2024, a obra tem como proposta levar ao leitor a experiência do autor, que participa do processo criativo de cada ambiente e viaja o mundo em busca de inspirações em arquitetura e design.

Com referências internacionais, mas sempre atento à essência local, em sua passagem pelo Ceará, o arquiteto frisa o crescimento de Fortaleza como centro cultural que congrega uma geração de arquitetos e designers que buscam originalidade em meio ao crescimento imobiliário da Capital.

“Fortaleza está passando por um salto gigantesco e hoje possui prédios de 50, 60 andares. O mercado imobiliário reflete esse crescimento da cidade, mas, por outro lado, também vejo toda uma geração de arquitetos cearenses preocupados em como projetar para esses espaços”, ressalta.

CasaCor 2025

Quando : 2 de outubro a 16 de novembro de 2025

: 2 de outubro a 16 de novembro de 2025 Onde : Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles

: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles Mais informações: a serem divulgadas em breve no @casacorceara