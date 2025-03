Morre autora de "The Vampire Diaries"

Foto: Reprodução/Facebook L.J. Smith e Hodder Children's Books/Divulgação L. J. Smith escreveu "The Vampire Diaries" e "The Secret Circle"

A escritora estadunidense Lisa Jane Smith morreu, no último dia 8, aos 66 anos de idade. A informação somente foi divulgada nesta terça-feira, 25, no site oficial da autora, detalhando que ela “partiu em paz” após uma “longa doença” não revelada.

“Lisa era uma alma gentil e amável, cujo brilhantismo, criatividade, resiliência e empatia iluminaram as vidas de sua família, amigos e fãs. Ela será lembrada por seu espírito imaginativo, seu papel pioneiro na ficção sobrenatural e sua generosidade, calor e coração, tanto dentro quanto fora das páginas”, relembra o comunicado.

Nascida em 4 de setembro de 1958, no estado da Flórida, L. J. Smith, nome pelo qual assinava suas obras, iniciou a trajetória literária ainda na infância após incentivo de professores durante o ensino básico.

Em 1987, publicou seu primeiro livro, “Night of the Solstice”, dando início a uma série de obras ambientadas no universo sobrenatural. Nos anos seguintes, publicou “Heart of Valor” (1990), “Dark Visions” (1994), “The Forbidden Game” (1994) e “Night World” (2008).

O ápice da carreira de L. J. Smith veio com a série de romance sobrenatural “The Vampire Diaries” (1991), tendo sido adaptada para a televisão no início dos anos 2010. A produção homônima tinha os atores Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder e foi exibida no Brasil pelo SBT.

Publicado em 1992, a trilogia “The Secret Circle” também ganhou versão audiovisual transmitida no Brasil pela Warner Channel.

“Seus romances não apenas entretinham, mas também ofereciam consolo e inspiração, tornando-a uma companheira querida para leitores ao redor do mundo”, acrescentou o comunicado no site da autora.