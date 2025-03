Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 26 de março (26/3)

Foto: Paloma Pan/Divulgação Espetáculo "Alquimista Jerônimo"

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quarta-feira, 26, o espetáculo "Alquimista Jerônimo", às 19h30min. O personagem, que leva o mesmo nome do título da peça, viaja de lugar em lugar enganando pessoas com produtos falsificados, enquanto busca um elixir milagroso. Na aventura, enfrentará perigos e descobrirá sua verdadeira face.

Quando: quarta-feira, 26, às 19h30min

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos via Sympla





Forúm do Furturo

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) realiza nesta quarta, 26, o Fórum do Futuro. O evento busca explorar o papel da arte na construção do futuro e discutir os desafios da sociedade contemporânea. No primeiro dia, serão ofertadas mesas como "Direitos Humanos em Perspectiva: Desafios e Transformações". O evento segue com ações na quinta-feira, 27.

Quando: quarta-feira, 26, a partir das 9 horas

Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito; as inscrições são realizadas pelo site Sympla, com link disponível na bio do Instagram (@mis_ceara)





Yoga

O tradicional "Yoga ao Pôr do Sol" tem mais uma edição confirmada para esta quarta-feira, 26, na Pinacoteca do Ceará. O momento acontece no hall do museu, com a prática Sahaja Yoga sendo ministrada por Gracy Furtado. São 20 vagas a serem preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

Quando: quarta-feira, 26, às 17h30min

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito; vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada





Maratona

O Sessão Megapix desta quarta-feira, 26, prepara uma maratona de filmes estrelados pelo ator e diretor Michael Jai White. Com expertise nas artes maciais, ele é o protagonista de títulos como "O Lutador" (2006), no qual o campeão mundial de boxe George "Iceman" Chambers é preso por tráfico de drogas. O catálogo da data também disponibiliza o filme "O Comando" (2022). Na trama, um agente de combate ao narcotráfico deve proteger a família de um criminoso.

Quando: quarta-feira, 26, a partir das 17h45min

Roda de Conversa

O Museu Ferroviário João Felipe realiza nesta quarta-feira, 26, a Roda de Conversa com Ferroviários, às 14 horas. Parte da programação semanal do equipamento cultural, esta edição traz como temática "Inovações dos meios de comunicação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA)". A conversa será mediada pelo ferroviário Valdemir Balbino e pretende apresentar curiosidades do transporte ferroviário para os visitantes presentes.

Quando: quarta-feira, 26, às 14 horas

Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de Maio - Centro) Gratuito