Programe-se: Confira a agenda cultural desta quinta, 27 de março (27/03)

Foto: Reprodução/Instagram @teatrodapraia A comédia "Tita&Nic" é apresentada no Teatro da Praia neste fim de semana

Tita&Nic

Como parte da programação da Mostra de Artes Cênicas, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe nesta sexta-feira, 28, a comédia "Tita&Nic", da Cia. Cearense de Molecagem. A peça é uma sátira do filme "Titanic" e conta o romance entre um homem pobre e uma aristocrata. O navio Lamparina do Mucuripe tem seis atores para interpretar 2,5 mil personagens.

Quando: sexta-feira, 28, às 19 horas



sexta-feira, 28, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site Outgo

Adriana Birolli

Adriana Birolli sobe ao palco do Teatro Brasil Tropical para apresentar o espetáculo "Não!". A peça mostra o dilema de uma mulher que faz terapia há 18 anos para aprender a dizer "não". Ela não quer ir à comemoração de seu aniversário e recebe mensagens de sua mãe.

Quando : sábado, 29, às 20 horas, e domingo, 30, às 19 horas

: sábado, 29, às 20 horas, e domingo, 30, às 19 horas Onde : Teatro Brasil Tropical (Avenida Abolição, 2323 - Meireles)

: Teatro Brasil Tropical (Avenida Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada); vendas no site Sympla





George Israel

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 29, o músico George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha. Ele apresenta a festa "É retrô que chama?". A proposta é revisitar sucessos que marcaram diferentes gerações, atraindo tanto o público que cresceu ouvindo esses clássicos quanto novos admiradores da música pop brasileira. Ele canta canções como "Pintura Íntima", "Como Eu Quero" e "Fixação".

Quando : sábado, 29, às 22 horas

: sábado, 29, às 22 horas Onde : Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)

: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 150; vendas no Sympla





Lázaro

Na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya, no Theatro José de Alencar (TJA), é apresentado o espetáculo "Lázaro". Na peça de Rhamon Matarazzo, cinco personagens se encontram na narração de um homem positivo para HIV no intuito de resgatar uma vida do silenciamento.

Quando : de sexta-feira, 28, a domingo, 30, às 18 horas

: de sexta-feira, 28, a domingo, 30, às 18 horas Onde : Sala de Teatro do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Sala de Teatro do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site Sympla



Luiz Caldas

O músico baiano Luiz Caldas vem a Fortaleza neste domingo, 30, para um show especial que irá reviver a saudade dos dias de Carnaval. Um dos principais nomes do axé music no Brasil, o artista conhecido por sucessos como "Tieta", "Haja Amor" e "Eva" celebra mais de 50 anos de carreira com um espetáculo intimista, no qual se apresenta em versão voz e violão.

Quando : domingo, 30, às 18 horas

: domingo, 30, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada); vendas no Sympla e na bilheteria



Clássicos OCB

A Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) retorna ao palco do Theatro Via Sul Fortaleza nesta quinta-feira, 27, para o terceiro concerto da série Clássicos OCB. Desta vez, é prestado tributo a Wolfgang Amadeus Mozart. O repertório escolhido para a ocasião traz algumas das obras mais icônicas do compositor austríaco.

Quando : quinta-feira, 27, a partir das 20 horas

: quinta-feira, 27, a partir das 20 horas Onde : Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 95; vendas no site Uhuu





Data Magna

Ainda em alusão à Data Magna, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura promove, no bairro Moura Brasil, a ação "Dragão no Território: Preta Simoa e os Direitos das Mulheres". Na Praça Verde, ocorre "Mulheres em Cena: As Guardiãs das Encantarias".