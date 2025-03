Com tradição e diferencial, conheça a pizza "Tonda Romana"

Foto: divulgação Pizza Tonda Romana é diferencial em restaurante na Varjota

Na Varjota, o DOC Pizza Artigianale & Cucina traz para Fortaleza um dos estilos mais marcantes da culinária italiana: a pizza 'Tonda Romana'. Sob a liderança do renomado chef Fabio Mattiuzzo, o restaurante combina a tradição e a autenticidade da pizza romana com ingredientes selecionados.

A 'Tonda Romana' é caracterizada por sua massa fina, crocante, assada no forno artesanal. Com foco na leveza e na autenticidade, esse estilo preserva a essência da verdadeira pizza romana, utilizando ingredientes frescos e de alta qualidade para garantir sabor e equilibro em cada fatia.

Com uma trajetória consolidada em renomados restaurantes italianos e vivências gastronômicas ao redor do mundo, o chef Fabio Mattiuzzo tem como propósito preservar a essência da culinária italiana. Sua abordagem equilibra técnica e criatividade para proporcionar uma experiência autêntica.

"Entre as opções mais procuradas pelos clientes, estão as coberturas, como a Tartufata, Parma e Regina Margherita, além de variações autorais criadas pelo próprio chef, que sempre busca inovar sem perder a tradição", destaca Luca Lunghi, sócio do DOC Pizza Artigianale & Cucina.

No cardápio, além das pizzas, há pratos típicos da culinária italiana.

DOC Pizza Artigianale & Cucina

Onde: Rua Ana Bilhar, 1167

Reservas e contato: (85) 98222.8800

(85) 98222.8800 Instagram: @docpizzeriaartigianale

@docpizzeriaartigianale Horário de funcionamento: Segunda-feira a quinta-feira, 18h às 23h30min, e de sexta a domingo, de 18h às 00h