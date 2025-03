Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 28 de março

Quem nasce sob esta influência tem a graça e a misericórdia de Deus, porque sabe compreender e não julgar erros dos outros. Sabe que as experiências dolorosas acontecem para que cada vitória do dia-a-dia seja valorizada. Tem também a proteção de pessoas mais velhas e influentes, por sua atuação brilhante na realização de trabalhos importantes.

O SANTO São Sebastião Pelczar

Nasceu em 17 de janeiro de 1842, na Polônia. Desde criança, apresentava uma sabedoria diferenciada. E, ainda estudante, decidiu dedicar a vida ao serviço de Deus, e isso o conduziu até o último dia de sua vida. Ingressou no Seminário Menor e, em 1860, iniciou os estudos teológicos no Seminário Maior de Przemysl, na Polônia. Em 1864, foi ordenado sacerdote. Nos inícios do seu ministério sacerdotal, estudou em Roma; e, em 1868, voltou à Polônia para lecionar no seminário de Przemysl. Em 1882 e 1883 foi reitor da Universidade de Almae Matris de Cracóvia, se destacando como professor e um homem culto. Em 1899, foi nomeado Bispo Auxiliar de Przemysl. Um ano depois, se tornou bispo titular da diocese. Morreu no dia 28 de março de 1924. Desde jovem apresentou o desejo de servir a Deus.