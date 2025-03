Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 28 de março (28/03)

Foto: Samuel Setubal Theatro José de Alencar realiza visita temática

O Theatro José de Alencar realiza nesta sexta-feira, 28, a visita temática "Ecos do Olimpo: as referências estéticas da Mitologia Grega no Theatro José de Alencar", às 16 horas. O momento tem como objetivo explorar as influências desta mitologia na arquitetura do equipamento cultural, levando o público a identificar os elementos que marcam o espaço, evidenciando a continuidade da presença grega nas artes.

Quando: sexta-feira, 28, às 16 horas

sexta-feira, 28, às 16 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). Ingressos vendidos na hora e apenas para pagamento em espécie

Rock solidário

A festa "Rock Solidária", do Vibe 085 Pub, acontece nesta sexta-feira, 28, às 21 horas, levando apresentações das bandas Outline, Backdrop Falls (foto) e do DJ Raffa Brook, com músicas clássicas e atuais do rock. O evento tem como objetivo arrecadar recursos que serão doados para ONGs selecionadas pelo estabelecimento. Um espaço no local oferecerá ao público informações sobre as organizações beneficiadas.

Quando: sexta-feira, 28, às 21 horas

sexta-feira, 28, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (1º lote) ou ingresso solidário por R$ 10 1kg de alimento não perecível ou ração

Ritualidade

O espetáculo de dança "Ritualidade: a força e saber do sagrado" acontece nesta sexta-feira, 28, no Teatro B. de Paiva, do Hub Cultural Porto Dragão. A obra, dirigida pelo indígena Keven Tremembé, leva ao palco rituais sagrados do povo Tremembé da Barra do Mundaú, Ceará, fazendo um recorte da dança Torém. Outras duas sessões acontecem no sábado, 29, e domingo, 30.

Quando: sexta-feira, 28, às 19 horas

sexta-feira, 28, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Ingressos vendidos pelo Sympla

Jesus Ñ Voltará

O cantor cearense Mateus Fazeno Rock encerra sua turnê "Jesus Ñ Voltará" nesta sexta-feira, 28, na Estação das Artes. Rock com influências do grunge, punl, funk, rap, reggae e R&B no repertório.

Quando: sexta-feira, 28, das 20h50 às 22 horas

sexta-feira, 28, das 20h50 às 22 horas Onde: Estação das Artes

Estação das Artes Quanto: 1kg de alimento não perecível (exceto sal)





Seminário Bece

Acontece nesta sexta-feira, 28, o encerramento do Seminário Bece, com feirinha de artesanato e comidas típicas, e apresentações artísticas. Às 18 horas, inicia o "Sarau Poesia Falada", que terá artistas como Eduardo Africano e Rosa Moreno. Às 19 horas, o show "Batuque do Dipas", do cearense Dipas.

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 17 horas

sexta-feira, 28, a partir das 17 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito