Tendência em Fortaleza, massa fresca é aposta em diversos restaurantes

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 24.03.2025: Fetuttuini com ragu de calabresa. Armazém Capelo. Massa fresca. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Tendência nos últimos anos na Capital, a massa fresca tem sido um elemento presente em diversos restaurantes da Capital. Os estabelecimentos apostam nesse insumo como um modo de trazer mais autenticidade e sabor para o cardápio. Mas qual a diferença entre massa fresca e seca?

Ignácio Capelo, sócio-proprietário do Armazém Capelo, explica que o "frescor" é o que difere um alimento do outro. "Ela acabou de ser feita, não está necessariamente desidratada, como a massa seca que você compra no supermercado", detalha.

Ele também destaca que esse tipo de massa não terá nenhum aditivo, conservante ou corante. "É uma massa feita da forma tradicional, fresquinha e o nome fresco vem de frescor, porque ela ainda tem a umidade", finaliza Ignácio, que abriu o restaurante junto de sua irmã Karina, após perceber uma falta de locais onde houvesse oferta de massa fresca.

O consumo imediato é outra característica da massa fresca, de acordo com o chef de cozinha argentino Gerardo Hugo Vegas. "A massa fresca é artesanal, feita para consumo num prazo de tempo muito curto", define o proprietário do Restaurante Del Plata, em funcionamento desde 2016. Por prezar por uma produção mais artesanal, os restaurantes que investem em massa fresca enfrentam alguns desafios como o alto custo e encontrar mão de obra qualificada. "A produção é limitada e isso marca um limite de clientes que somos capazes de atender", enfatiza Gerardo.

Restaurante Del Plata

Com atendimento presencial através de reserva, o Del Plata oferece uma diversidade de massas, preparadas na hora, cujo formato fica a cargo do cliente. Um dos pratos de destaque é o Camarão Del Plata. "O cliente escolhe o formato de massa que deseja e nós a preparamos com um pesto tradicional, com um toque de mostarda, raspas de limão e camarão". Outro prato destacado pelo chef é o LGC, massa com molho bechamel, gorgonzola, linguiça suína e leve camada de chocolate meio amargo maçaricado.

Quando: terça à sábado, das 19h30 às 22h30; almoços das 11h30 às 15h (com reserva)

terça à sábado, das 19h30 às 22h30; almoços das 11h30 às 15h (com reserva) Onde: Rua Santa Maria 2

Rua Santa Maria 2 Quanto: Entradas entre R$ 15 a R$ 35; pratos individuais de R$ 65 a R$ 75; sobremesas R$ 15

Entradas entre R$ 15 a R$ 35; pratos individuais de R$ 65 a R$ 75; sobremesas R$ 15 Mais Informações: @delplatapastas

Armazém Capelo

Em funcionamento há 11 anos, o Armazém Capelo não é exatamente um restaurante. O lugar instalado na charmosa Norvinda Pires é uma fábrica de massas, possibilita ao cliente que consuma os pratos no espaço com uma "estrutura simples". "Você come ali na fábrica, temos muitos clientes que gostam dessa informalidade que a gente oferece aqui", afirma Ignácio Capelo, sócio do estabelecimento.

O sacotine com recheio de carne do sol, queijo coalho e cebola caramelizada é o prato mais vendido.

Quando: segunda-feira das 10h às 15h; terça, quarta e quinta das 10h às 21h; sexta e sábado das 10h às 22h; e domingo das 10h às 16h

segunda-feira das 10h às 15h; terça, quarta e quinta das 10h às 21h; sexta e sábado das 10h às 22h; e domingo das 10h às 16h Onde: rua Des. Leite Albuquerque, 350 - Aldeota

rua Des. Leite Albuquerque, 350 - Aldeota Quanto: a partir de R$ 23,99

a partir de R$ 23,99 Mais informações: @armazem_capelo

Casa D'Ávila

Uma casa com muro de pedras localizadas na Parquelândia traz deliciosas e fartas massas artesanais em seu cardápio. Com opções para duas pessoas nos formatos fettuccine, spaghetti, gnocchi e penne, que podem acompanhar os tradicionais molhos brancos e bolonhesa, além do espinafre (molho branco, queijo e espinafre) e parisiense (molho branco, frango desfiado, mussarela, ervilha e milho).

Quando: quarta à segunda-feira, das 17h às 23h

quarta à segunda-feira, das 17h às 23h Onde: Rua Amadeu Furtado, 900 - Parquelândia

Rua Amadeu Furtado, 900 - Parquelândia Quanto: a partir de R$ 44

a partir de R$ 44 Mais informações: 99943.8214