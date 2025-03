Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 29 de março

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Nova em seu signo traz energia para seguir seus objetivos e explorar novidades fora da rotina. No entanto, evite sair totalmente da zona de conforto e correr riscos desnecessários, pois a tensão entre Lua e Marte pode levar a decisões impulsivas que podem trazer complicações.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Nova movimenta a área de crises, incentivando novas perspectivas e abertura para mudanças. Ainda assim, é essencial avaliar bem os caminhos antes de agir, evitando imprevistos. Busque planejar cada passo com cautela.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Nova aumenta sua conexão com grupos, proporcionando momentos de lazer e uma visão mais ampla sobre diferentes situações. Evite gastos impulsivos e evite misturar negócios com amizades.

Câncer 21/06 a 22/07 Suas metas ganham um novo fôlego com a Lua Nova, despertando vontade de explorar oportunidades mais ousadas no trabalho. No entanto, tenha cuidado com mudanças radicais e não coloque suas conquistas em risco ao se envolver em situações incertas. O planejamento é essencial.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Nova amplia sua curiosidade e incentiva trocas de conhecimento e experiências culturais, seja por meio de estudos, interações online ou viagens. Evite distrações e organize suas tarefas com cuidado.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Nova favorece uma renovação emocional e maior aproximação com pessoas queridas. No entanto, tenha cautela para não absorver problemas alheios de forma excessiva, preservando seu equilíbrio emocional.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Nova incentiva novas conexões e a ampliação do círculo social, mas a tensão com Marte sugere cautela para que seus interesses não entrem em conflito com os dos outros. Busque acordos justos quando estiver trabalhando em equipe.

Escorpião 23/10 a 21/11 Novas ideias surgem com a Lua Nova, ajudando a tornar o dia a dia mais dinâmico e prazeroso. Porém, a tensão com Marte alerta para possíveis falhas no planejamento, então avalie bem suas escolhas antes de agir.

Sagitário 22/11 a 21/12 O momento traz uma postura mais descontraída e sociável, favorecendo momentos divertidos com outras pessoas. No entanto, a tensão entre Lua e Marte lembra que é essencial equilibrar a diversão para não deixar as responsabilidades de lado.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua Nova desperta seu lado mais acolhedor nas relações mais íntimas, e fortalece sua atuação na vida doméstica, contribuindo para um ambiente mais harmonioso. Imprevistos podem surgir, então busque resolver as questões com calma e diálogo para evitar desgastes desnecessários.

Aquário 21/01 a 18/02 O desejo de aprender e explorar novos conhecimentos se intensifica com a Lua Nova, incentivando estudos, viagens e interações online. Ainda assim, a tensão entre Lua e Marte pede atenção para não deixar de lado as tarefas diárias.