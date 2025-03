Xuxa quer alcançar diferentes gerações com novo projeto: "Representar o lado bom"

Foto: Blad Meneghel/Divulgação Xuxa Só Para Baixinhos 14

Nove anos depois do último lançamento, o projeto "Xuxa Só Para Baixinhos" (XSPB) ganha cara nova com a 14ª edição. Com roupagem moderninha, recursos de ilustração e Inteligência Artificial (IA), a Rainha dos Baixinhos retomou a produção musical com 13 clipes lançados nas plataformas de streaming no dia do seu aniversário de 62 anos, celebrado na quinta-feira, 27.

Para ela, é a continuidade de um projeto que não morreu entre as crianças. "Ele nunca parou de existir porque todos os XSPB estão nas mídias sociais para os pais colocarem para os seus filhos, tanto que várias músicas viralizaram desde o 13", explica Xuxa, que deu sequência à proposta por necessidade própria.

"Vir com esse projeto chamado 'Cores', num momento em que as pessoas estão falando muito de IA, foi realmente a soma certa. A adaptação que fizemos foi pensar em como levar esse produto para as pessoas, já que não é mais físico", acrescenta ela sobre a mudança de plataforma do trabalho.

O "Xuxa Só Para Baixinhos" foi lançado no ano 2000 e já é um dos projetos mais longevos da artista, que começou como apresentadora infantil aos 20 anos. As casas das famílias e salas de aula reproduzem as canções até hoje, pois são conteúdos considerados educativos e lúdicos.

XSPB e o ensino lúdico na educação infantil

A professora da rede pública Nilsinete de Paula, que trabalha na educação infantil desde 2010, conta que ama trabalhar com as músicas da Xuxa, já que trabalham "o movimento e a percepção visual e auditiva das crianças".

"O nosso trabalho, na educação infantil, é interdisciplinar. A gente puxa as músicas, envolve português, matemática e vai trabalhando um mundo de coisas. Na música 'Zoológico' da Xuxa, por exemplo, podemos discutir sobre os animais, os habitats deles e toda a educação ambiental", diz Nilzete, que também leva a dinâmica para o neto Enzo Gabriel.

Ela exemplifica outras músicas que são destaques: "'Ilariê' trabalha movimentos com palmas, pulos e direções. As músicas da Xuxa, além de terem uma boa musicalidade, o que é muito importante, também mexem com as nossas emoções. Traz os alunos para o bem-estar e esse sentimento de positividade, mostra que vale a pena trabalhar e que a gente pode chegar aonde a gente quiser, independente de quem somos e do que queremos ser".

"Não é só brincar de ouvir a música, cada uma delas tem um objetivo. No caso do repertório da Xuxa tem rima, numerais, letras", complementa a professora.

"Quero representar o lado lúdico, colorido"

Para Xuxa, esse é o trabalho que ela quer continuar fazendo: educar os pequenos. "Hoje, aos 62 anos, eu me acho boa para trabalhar com esse público, porque, para trabalhar com crianças, você precisa de experiência, maturidade para passar o que quer com mais firmeza", aponta a artista.

XSPB 14 não está nem perto de ser o último trabalho de Xuxa, que comemora seu sucesso com mais de quatro gerações diferentes. "Muita gente acha que eu deveria ter parado ou começado a fazer algo completamente diferente, sem o público infantil, lidando só com adultos. Não concordo com isso. Não sou louca de querer parar enquanto o público ainda quiser me ver. Imagina! Demorou 42 anos para chegar onde cheguei. Eu vou jogar fora o que eu conquistei? De jeito nenhum", complementa a artista, de forma incisiva.

"Rainha dos baixinhos", para ela, é um título que não está em negociação para o futuro, pois é o maior orgulho de sua carreira: "Quero continuar representando isso, os baixinhos de tantas gerações que cresceram comigo e hoje são avós, pais de outros baixinhos, que espero que continuem crescendo comigo".

"Xuxa Só Para Baixinhos 14" tem participações especiais da desenhista e influenciadora Rafaella Tuma, da cantora Angélica e homenagem à Rita Lee. "Eu quero representar o lado lúdico, o lado colorido, o sonho, quero ser como a hora do recreio para se divertir. Eu quero representar o lado bom, quero ser lembrada como uma pessoa que sempre gostou da natureza, que sempre falou de inclusão, que sempre gostou de crianças de verdade".

Xuxa Só Para Baixinhos 14

Disponível nas plataformas Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music