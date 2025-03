Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 30 de março (30/03)

Foto: Rayane Mainara/Divulgação Dj Nego Célio se apresenta na festa Paredão Popular

Se você é amante de brega, o Vibe 085 Pub realiza neste domingo, 30, a festa "Paradão Popular", que traz clássicos do brega diretamente do vinil. A discotecagem ficará por conta de DJ Canuto, que convida o DJ Nego Célio para o set.

Quando: domingo, 30, das 17h às 22 horas

domingo, 30, das 17h às 22 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 para aqueles que chegarem até 19 horas. Após esse horário, o ingresso custará R$ 15. Vendas acontecem na entrada





Numalaje

A festa Numalaje chega com mais uma edição neste domingo, 30, retornando para o local onde tudo iniciou: a Barraca Foi Sol, localizada na região leste de Fortaleza. A partir das 14 horas, os presentes poderão curtir um set com funk, brega funk e outros ritmos, comandado pelos DJs Ddzin, Lolost e Negona.

Quando: domingo, 30, às 14 horas

domingo, 30, às 14 horas Onde: Barraca Foi Sol (av. Presidente Castelo Branco, 17 - Moura Brasil)

Barraca Foi Sol (av. Presidente Castelo Branco, 17 - Moura Brasil) Couvert: R$ 10





Gotinhas que pintam

A Pinacoteca do Ceará realiza neste domingo, 30, o "Ateliê Criança Cria: Gotinhas que Pintam", com duas turmas: às 10 horas e às 15 horas. A programação é voltada para crianças a partir de 4 anos e seus responsáveis.

Quando: domingo, 30, às 10 horas (turma 1) e 15 horas (turma 2)

domingo, 30, às 10 horas (turma 1) e 15 horas (turma 2) Onde: Pinacoteca do Ceará (24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. São destinadas 15 vagas, preenchidas por ordem de chegada.





Barracos de Família

O Shopping RioMar Fortaleza realiza o "Humor na Praça". A partir das 18h30min, é apresentado o show "Barracos de Família", uma paródia do programa "Casos de Família". A personagem Virgínia del Fuego assume o papel da apresentadora Virgínia Rocha.

Quando: domingo, 30, às 18h30min

domingo, 30, às 18h30min Onde: Praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Chão Sagrado

A fala aberta "O Chão Sagrado de Rodger e Teti", com Rodger Rogério e Mona Gadelha acontece neste domingo, 30, no Museu da Imagem e do Som do Ceará, a partir das 16 horas. No momento, os artistas conversam sobre o álbum "Chão Sagrado" (1975), obra do cantor feito em parceria com Teti.

Quando: domingo, 30, às 16 horas

domingo, 30, às 16 horas Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito